Prasa: decyzja ws. PCK Schwedt musi zapaść wkrótce

Jacek Lepiarz

5 godzin(y) temu 5 godzin(y) temu

Tylko do września niemiecki rząd może sprawować zarząd komisaryczny w rafinerii PCK Schwedt. Do tego czasu Berlin musi sprzedać akcje należące do rosyjskiego Rosniefu. Czy kupi je Orlen?