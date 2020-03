Bundeswehra i kościoły włączają się do walki z koronawirusem

Minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer zapewniła, że Bundeswehra jest gotowa do walki z koronawirusem. „Planujemy tak, by móc zapewnić nasze działania wszędzie tam, gdzie sytuacja mogłaby stać się krytyczna i uwzględniając świadczenie pomocy z urzędu, na co jesteśmy gotowi”, powiedziała Kramp-Karrenbauer gazecie „Welt am Sonntag”.

Wiadomo, że do piątkowego wieczoru w szeregach Bundeswehry było 120 uzasadnionych przypadków podejrzenia koronawirusa i 18 osób zakażonych. Ze względów ochronnych Bundeswehra częściowo zmniejszyła swoje działania.

Przewodniczący CSU Markus Soeder domaga się z kolei, by Bundeswehra bardziej zaangażowała się w walkę z koronawirusem. W rozmowie z Funke-Mediengruppe zaznaczył, że w sytuacji obecnego kryzysu jest to nieodzowne.

Zamówiono 10 tys. respiratorów

Bundeswehra wezwała swoich rezerwistów, by zgłaszali się do pomocy w szpitalach Bundeswehry. Kramp-Karrenbauer zaznaczyła, że już teraz Bundeswehra wspomaga ministerstwo zdrowia Niemiec swoimi działaniami

Ministerstwo obrony Niemiec zaznacza, że do ubiegłego piątku (13.03.2020) Bundeswerze udało się, w trudnej jeśli chodzi o dostępność tych produktów sytuacji, zorganizować 3oo tys. maseczek i okularów ochronnych. Część materiałów ma zostać przeznaczona dla policji.

Firma Draegerwerk otrzymała od rządu federalnego zamówienie na 10 tys. respiratorów. Już wiadomo, że realizacja tego zamówienia rozłoży się na cały rok. Firma z Lubeki ma również dostarczyć odzież ochronną dla personelu medycznego.

Wyzwanie dla policji

Pandemia koronawirusa jest też poniekąd próbą wytrzymałości dla policji w Niemczech. Szef policji federalnej Dieter Romann powiedział w rozmowie z „Welt am Sonntag”, że na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem stoją – oprócz pracowników systemu zdrowia – policjanci w krajach związkowych i policja federalna. Chodzi chociażby o wzmożone kontrole na granicach, dworcach czy lotniskach.

Dieter Romann: „Ten kryzys to nie tylko kryzys opieki zdrowotnej, ale też bezpieczeństwa i porządku”

„Ten kryzys to nie tylko kryzys opieki zdrowotnej, ale też bezpieczeństwa i porządku”, stwierdził Romann. Podkreślał, że zdolność do działania systemu ochrony zdrowia, jak i policji, muszą być zagwarantowane.

Gdyby doszło do infekcji wśród funkcjonariuszy policji, mogłoby to szybko mieć ogromne konsekwencje, ponieważ urzędnicy ci często mają kontakt z wieloma osobami i innymi funkcjonariuszami. W ostateczności musieliby oni poddać się kwarantannie.

„Na razie ograniczenia w sprawnym działaniu policji nie są odczuwalne”, zakomunikowało ministerstwo spraw wewnętrznych Niemiec. Policja jest wprawdzie pochłonięta dodatkową ochroną granic, ale z drugiej strony odciążona tym, że zostały odwołane imprezy, podczas których obecność policji byłaby wymagana.

Odwołane nabożeństwa

Z jednej strony jest zalecenie, by unikać dużych zgromadzeń, szczególnie, że średnia wieku praktykujących wiernych jest wysoka. Z drugiej strony kościół właśnie w czasach obecnego kryzysu chce wspierać wiernych i być dla nich istotnym miejscem.

Liczne ewangelickie kościoły krajowe i katolickie diecezje odwołały msze już w ubiegły piątek (13.03.2020). Transmitowana na żywo na kanale ZDF msza odbyła się bez ludzi. W jednym z ewangelickich kościołów w Oldenburgu w nabożeństwie uczestniczyli duchowni i chór. Chórzyści zajęli miejsca w kościelnych ławkach zachowując zalecany odstęp.

Wiele nabożeństw zostało odwołanych. Niektóre kościoły pozostały dla wiernych otwarte, chociażby katedra w Kolonii. By okazywać wiernym wsparcie, pojawiła się też oferta online przygotowana przez kościoły.

Na razie nie wiadomo, czy nabożeństwa wielkanocne się odbędą.

W tym roku w nabożeństwach wielkanocnych w Watykanie nie będą uczestniczyli wierni

Watykan poinformował, że w Wielkanoc nabożeństwa z udziałem papieża Franciszka, w których zwykle uczestniczą dziesiątki tysięcy osób, w tym roku odbędą się bez fizycznego udziały wiernych.

tagesschau/dpa/epd (gwo)

