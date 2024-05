Bundeswehra chce rekrutować na TikToku

Aby „konkurować o najlepsze umysły, korzystanie z TikToka jest niezbędne”, ogłosiła rzeczniczka ministerstwa obrony. W tym kontekście Bundeswehra, jako pracodawca, od końca maja podejdzie w nowy sposób do korzystania z TikToka w formie specjalnie zaprojektowanej kampanii.

Dotarcie do młodych

Magazyn „Der Spiegel” jako pierwszy poinformował o wykorzystaniu TikToka do rekrutacji personelu. Według rzeczniczki resortu „dla Bundeswehry kluczowe jest dotarcie do młodych ludzi tak, żeby mogli uzyskać przydatne im informacje i komunikować się cyfrowo między sobą i z nami”.

Mają zostać przy tym wprowadzane specjalne środki dotyczące korzystania z TikToka. Obejmują one techniczną separację między sieciami Bundeswehry a platformą TikTok. Urządzenia końcowe powinny być używane bez dostępu do struktury informatycznej Bundeswehry. Oprogramowanie TikToka nadal nie jest ani autoryzowane, ani dopuszczone do wykorzystywania go w oficjalnych systemach informatycznych.

Rzeczniczka ministerstwa obrony wyjaśniła następnie, że żołnierze Bundeswehry mogą swobodnie korzystać z mediów społecznościowych na swoich prywatnych urządzeniach, na przykład poza służbą lub podczas przerw, o ile przestrzegane są zasady i przepisy dotyczące ochrony tajemnicy służbowej.

Wzorem kanclerza

„Der Spiegel” pisze, że niemiecki resort obrony pracuje nad krótkimi klipami reklamowymi, w których Bundeswehra przedstawiana jest jako atrakcyjny pracodawca. Podobne materiały są zamieszczane już na YouTube oraz Instagramie.

Niemiecki rząd uruchomił swój pierwszy kanał na TikToku na początku kwietnia pod adresem @TeamBundeskanzler. Ma on na celu zwrócenie się w szczególności do młodych obywateli, którzy rzadko korzystają z tradycyjnych mediów. TikTok ma ponad 20 milionów niemieckich użytkowników i jest najczęściej używaną aplikacją wśród osób w wieku od 14 do 25 lat, co wynika z ankiety przeprowadzoną przez instytut badań rynkowych Appinio pod koniec 2022 roku.

Armia przyszłości. Bundeswehra przedstawia plany To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Niemiecki rząd początkowo wykluczył dołączenie kanclerza Olafa Scholza do sieci społecznościowej prowadzonej przez chińską firmę. Krytycy obawiają się, że aplikacja TikTok może być nadużywana przez chińskie władze do zbierania informacji o jej użytkownikach lub do wywierania na nich wpływu politycznego.

75 procent za obowiązkową służbą

Bundeswehra chce walczyć o nowych rekrutów, a tymczasem trzy czwarte Niemców opowiada się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. Wynika to z internetowej ankiety przeprowadzonej przez instytut badania opinii publicznej Civey na zlecenie platformy Web.de News.

W odpowiedzi na pytanie „Czy należy wprowadzić roczną obowiązkową służbę dla młodych mężczyzn i kobiet w siłach zbrojnych lub instytucjach społecznych?”, 75 procent ankietowanych odpowiedziało „tak”. 61 procent jest „zdecydowanie”, a 14 procent „raczej” za takim rozwiązaniem. 19 procent jest przeciwko niemu, a 6 procent nie może się zdecydować.

Większość respondentów we wszystkich grupach wiekowych jest za obowiązkową służbą wojskową. Poparcie dla niej jest najwyższe w grupie wiekowej „65 lat i więcej” i wynosi w niej aż 82 procent. Jednak 65 procent osób w wieku od 18 do 29 lat również opowiedziałoby się za taką służbą.

W odniesieniu do partii politycznych w Niemczech, poparcie dla przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej jest najwyższe wśród potencjalnych wyborców CDU i CSU i wynosi wśród nich 89 procent. Takie rozwiązanie ma jednak także wyraźne poparcie wśród zwolenników SPD (75 procent), AfD (73 procent), Zielonych (68 procent) i FDP (61 procent). Jedynie wśród potencjalnych wyborców partii Lewica większość (55 procent) ankietowanych jest temu przeciwna.

(DPA, KNA/jak)

Chcesz komentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>