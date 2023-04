Bundeswehra. Brak postępów w pozyskiwaniu amunicji

Jak podaje gazeta „Welt am Sonntag”, powołując się na dokumenty niemieckiego Ministerstwa Obrony, w tym roku tylko jeden projekt zamówienia zamówienia na ponad 25 mln euro trafił do zatwierdzenia przez komisję budżetową Bundestagu. Zajmujący się budżetem polityk CDU Ingo Gaedechens powiedział, że „ma wrażenie, iż ministerstwo obrony chce wyprzeć temat amunicji”.

Według doniesień wniosek dotyczył planowanego zakupu pocisków samosterujących do obrony powietrznej fregat. Natomiast do lipca Bundestag otrzyma propozycje dotyczące umowy ramowej na amunicję manewrową i pociski do samobieżnej haubicy 2000. Gazeta cytuje też ministra obrony Borisa Pistoriusa (SPD), który powiedział, że do końca 2023 roku do Bundestagu wpłynie „duża liczba wniosków” przekraczających wartość 25 mln euro.

To „ignoranckie i nieodpowiedzialne”, że „więcej się nie działo” za czasów poprzedniczki Pistoriusa, Christine Lambrecht (SPD), skomentowała obecną sytuację przewodnicząca komisji obrony Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP).

Boris Pistorius, minister obrony RFN Zdjęcie: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

Natomiast Sara Nanni, polityk Zielonych ds. obrony powiedziała „Welt am Sonntag”: „Należało zrobić więcej już w 2022 roku, aby wypełnić nasze magazyny”. Przyznała też, że to „dramatyczne, że dzieje się to tak powoli”. Również poseł SPD Andreas Schwarz uzasadniał opóźnienie biurokracją. „Przy zbyt wielu biurkach ludzie po prostu zajmują się sami sobą” – powiedział gazecie. Rozwiązaniem trudnej sytuacji miałoby być wprowadzenie jasnych struktur odpowiadających za proces zamówień.

Na tym tle Strack-Zimmermann z zadowoleniem przyjęła zmiany zainicjowane przez Pistoriusa: restrukturyzację i nowe obsadzenie stanowisk w ministerstwie obrony. „Jesteśmy w punkcie zwrotnym” – powiedziała radiu Phoenix – a to oznacza nie tylko więcej pieniędzy dla wojska, ale także szybsze zamówienia i nowe zdefiniowanie zadań. „Ja mogę tylko wspierać ministra w zmianie struktur".

(AFP/stef)