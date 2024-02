Bundestag za „nowym rozdziałem” w relacjach z Polską

– Otwórzmy nowy, dobry rozdział w relacjach niemiecko-polskich. Istnieją po temu dogodne warunki. Od nas zależy, czy to wykorzystamy – powiedział poseł CDU Knut Abraham w czwartek (22.02.) w Bundestagu.

Opozycja daje impuls do nowego startu z Polską

– Możemy sobie wzajemnie bardzo dużo dać. Polska może być dla nas w wielu dziedzinach wzorem. Rozkwitająca gospodarka, konsekwentna polityka infrastrukturalna, otwartość na technologie w branży energetycznej, szacunek dla historii i determinacja w obronie wolności – kontynuował niemiecki parlamentarzysta przedstawiając dotyczący Polski projekt uchwały autorstwa klubu CDU/CSU. Po porażce w wyborach do Bundestagu w 2021 r., chrześcijańscy demokraci tworzą największy klub opozycyjny.

– Chcemy dać impuls dla nowego startu w relacjach polsko-niemieckich i pomóc w ten sposób rządowi w obraniu właściwego kierunku – zaznaczył Abraham. Jego zdaniem objęcie władzy przez koalicyjny rząd Tuska, „gotowy do partnerstwa z Niemcami”, stwarza „świetną okazję” do resetu, tym bardziej, że w relacjach między Polską a Niemcami „powróciło zaufanie”. Poseł podziękował stronie polskiej, za zniesienie ograniczeń w nauce języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej, wprowadzonych przez rząd PiS.

Koalicja: zgoda w polityce wobec Polski

Zabierając głos w imieniu klubu SPD, Dietmar Nietan uznał projekt uchwały za „mocny sygnał” zgodności w polityce wobec Polski między koalicją rządową i partiami chadeckimi. – To ważny sygnał pod adresem naszych przyjaciół w Polsce – podkreślił Nietan, który jest pełnomocnikiem niemieckiego rządu do kontaktów z Polską. –To dobra tradycja, która powinna być kontynuowana – dodał socjaldemokrata. SPD jest największą partią koalicji rządowej Olafa Scholza,do której należą też Zieloni oraz FDP.

– Polski rząd okazuje wielkie zainteresowanie rozwijaniem Europy wspólnie z Niemcami i Francją. Musimy wykorzystać tę historyczną szansę – zaznaczył poseł SPD. Jak dodał, oba rządy pracują nad tym, aby jeszcze przed przerwą wakacyjną doszło do konsultacji międzyrządowych. Ostatnie odbyły się w listopadzie 2018 r.

Nietan zastrzegł, że Niemcy mają do odrobienia „zadania domowe”. Wymienił szybką realizację miejsca pamięci i spotkań w Berlinie poświęconego polskim ofiarom wojny i okupacji oraz zadośćuczynienie ze strony Niemców dla Polaków, chociaż kwestia reparacji jest „formalnie i prawnie zakończona”.

AfD krytykuje rząd Tuska

–Ten rozdział nie jest jeszcze zamknięty. Polski minister (spraw zagranicznych) ma rację mówiąc, że strona niemiecka musi wykazać się kreatywnością, aby coś zaoferować – wyjaśnił. Projekt uchwały poparli też deputowani koalicyjnych partii Zieloni i FDP.

Petr Bystron z klubu Alternatywy dla Niemiec (AfD) zaatakował polski rząd nazywając go „globalistycznym”. – Polska należy oczywiście, razem z Węgrami, Czechami i Słowacją do naszych naturalnych partnerów – mówił poseł AfD. Zastrzegł, że obecny polski rząd „napawa go niepokojem”, a działania tego rządu „nie mają nic wspólnego z demokracją”. – Trzech przegranych połączyło się, aby powstrzymać zwycięzcę – PiS – powiedział poseł AfD. Zarzucił polskiemu rządowi łamanie prawa, „deptanie tradycji”, opanowanie publicznych mediów i represje wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. –To nie są partnerzy – zakończył swoje wystąpienie Bystron.

Co jest w uchwale?

Autorzy uchwały, w tym szef CDU Friedrich Merz, piszą o „znaczącym historycznym zbliżeniu” między Polakami a Niemcami po demokratycznym zwrocie roku 1989 i trójstronnej współpracy z udziałem Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego, będącej „atutem” Unii Europejskiej. „Te czasy niestety minęły” – konstatują chadeccy posłowie. Panująca obecnie „cisza na łączach” jest nie do zaakceptowania.

W relacjach dwustronnych, a szczególnie w polityce bezpieczeństwa, pomimo wywołanych rosyjską agresją zagrożeń dla europejskiej architektury pokoju, dominowały brak dialogu i nieufność.

Autorzy krytykują rząd Olafa Scholza za pomijanie polskiego stanowiska w polityce bezpieczeństwa i brak zainteresowania dla strategicznych interesów Warszawy. Chadecy wytykają rządowi zwlekanie z dostawami broni dla Ukrainy i zbyt małe nakłady na obronność, podkreślając przy okazji, że Polska przeznacza na ten cel 4 proc. PKB.

„Zmiana władzy w Warszawie otwiera obecnie możliwość na ożywienie z nową siłą i wspólnym zaangażowaniem relacji między Niemcami a Polską oraz Trójkąta Weimarskiego” – piszą sygnatariusze projektu uchwały. Ich zdaniem, obecny rok może się stać rokiem przełomu, a dobrą okazją mogą być liczne rocznice – w tym 35. rocznica upadku muru berlińskiego oraz rocznice wybuchu II wojny światowej i powstania warszawskiego.

Klub CDU/CSU wezwał rząd do odbycia konsultacji międzyrządowych, do konsultowania z Polską i Francją niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, do uznania roli Polski jako pośrednika między Niemcami a Europą Środkową i Wschodnią oraz do zwiększenia nakładów na współpracę młodzieży.

W dniu zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska (13.12.2023 r.) zarówno kanclerz Olaf Scholz, jak i lider opozycji Friedrich Merz pogratulowali w Bundestagu premierowi Polski objęcia stanowiska i zaoferowali mu współpracę.

Projekt uchwały odesłano do dalszych prac w komisjach.

