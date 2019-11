Bundestag uchwalił limitowanie zarobków szefów wielkich firm

Do tej pory rady nadzorcze miały możliwość limitowania zarobkówswojej kadry kierowniczej, ale nie były do tego zmuszane. W ramach pakietu legislacyjnego przyjętego przez Bundestag, który wprowadza unijną dyrektywę „w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania”, w przyszłości rady nadzorcze muszą ustalić górną granice zarobków osób kierujących firmą.

Opozycja przeciwko

Wprowadzona może zostać zarówno górna granica dla całego zarządu jak i osobna dla każdego ze stanowisk. Można ją też później modyfikować.

Zmiany przyjęte przez wielką koalicję SPD i CDU/CSU są krytykowane przez partie opozycyjne, chociaż z różnych powodów. AfD chciała, aby limit był ustalany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, a nie radę nadzorczą. Zieloni i Lewica liczyli na surowsze prawo ograniczające zarobki zarządu, a FDP uważa, że w ogóle nie powinno być limitu.

Nawet 232 razy więcej niż pracownicy

Jak wynika z analizy związkowej fundacji Hansa Böcklera, w 30 spółkach notowanych w indeksie DAX kadra menedżerskaw 2017 roku zarabiała średnio 71 razy więcej niż pracownicy, co było najwyższym wskaźnikiem w historii badania. Współczynnik ten wahał się od 159 razy w przypadku Deutsche Post, do 20 w przypadku Commerzbanku. Prezes spółki zarabia natomiast średnio 85 razy więcej – od 232 razy więcej w przypadku Deutsche Post, do 25 w przypadku Commerzbanku.

dpa/jm