Bundestag: Pakiet antykryzysowy przyjęty

Nowelizacja budżetu przewiduje zaciągnięcie nowych długów na kwotę 156 miliardów euro netto. Pakiet ratunkowy dla niemieckiej gospodarki w piątek (27.03.) musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Budesrat.

Obrady Budestagu odbywały się w nadzwyczajnych warunkach. Niemieccy posłowie spotkali się na sali obrad mimo epidemii koronawirusa i obowiązujących w całym kraju restrykcji w poruszaniu się i kontaktach społecznych.

– Demokracja parlamentarna musi działać nawet w czasach kryzysu – podkreślił przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schaeuble, otwierając w środę (25.03.2020) obrady izby. W rekordowym tempie musieli zatwierdzić przygotowany przez rząd pakiet ratunkowy dla niemieckiej gospodarki, który – jak ma nadzieję rząd – złagodzi ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa.

Pozdrowienia do „home office”

Posłowie na sali plenarnej zostali rozsadzeni tak, aby wolne pozostały dwa miejsca między każdym z nich. Na pustych fotelach ułożono kartki z napisem: „Nie zajmować!”. Początkowo dało się zauważyć, że niektórzy posłowie mieli kłopot z zastosowaniem się do obostrzeń i zachowaniem dystansu, ale wówczas byli dyscyplinowani przez innych kolegów. – Jesteśmy zgodni ponad podziałami politycznymi, że należy bez względu na okoliczności zagwarantować zdolność do działania tego konstytucyjnego organu, a zarazem jak to tylko możliwe zmniejszyć ryzyko zarażenia się – podkreślił Schaeuble.

Jak pierwszy głos zabrał minister finansów Olaf Scholz, który przedstawił posłom do Bundestagu pakiet przygotowanych przez rząd ustaw. Musiał wyręczyć w tym zadaniu kanclerz Angelę Merkel, która przebywa w domowej kwarantannie, bo w miniony piątek miała kontakt z osobą, u której wykryto koronawirusa. Był to lekarz, który podał Merkel szczepionkę przeciwko pneumokokom. Zanim Scholz przeszedł do rzeczy, przesłał Merkel „serdeczne pozdrowienia do home office”.

Gigantyczny dług

– Przed nami ciężkie tygodnie – przyznał minister. – Możemy sobie poradzić, jeśli będziemy solidarni – przekonywał, dziękując lekarzom, sprzedawcom, kierowcom autobusów i innym, którzy pracują mimo zagrożenia dla zdrowia. Przestrzegł, że trudno przewidzieć, jaki będzie scenariusz wydarzeń w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Pewne jest jednak, że w obliczu kryzysu wywołanego pandemią niemieckie państwo i kraje związkowe nie będą w stanie utrzymać wydatków, zaplanowanych w budżecie na 2020 rok. Dlatego potrzebna jest jego nowelizacja, przewidująca zaciągnięcie nowych długów na kwotę 156 miliardów euro netto. – To gigantyczna suma – powiedział Scholz. I zaraz dodał: ”Stać nas na to”.

Wystąpienia posłów w trakcie debaty był stonowane, a miejscami przepełnione niepewnością. – Na pewno popełnimy błędy – przyznała szefowa frakcji Zielonych Katrin Goering-Eckardt. Podobnego zdanie był szef frakcji chadeckiej Raplph Brinkhaus. – Nie wiemy, czy wszystkie decyzje są właściwe – mówił. I dodał: „Ale podejmujemy decyzje, bo to czas na działanie”.

Zgoda ponad podziałami

Nikt nie pozwolił sobie na słowne potyczki, których nie brakuje w trakcie zwykłych debat Bundestagu. Agencja DPA zauważa jednak, że poruszenie wywołały jedynie słowa szefa frakcji Alternatywy dla Niemiec (AfD) Alexandra Gaulanda, który nawiązując do wprowadzonych zakazów wjazdu powtórzył jeden ze standardowych postulatów swojej partii: – A zatem można chronić granice. I przy każdej okazji będziemy o tym przypominać rządowi – powiedział.

Ale nawet AfD – tak jak wszystkie partie zasiadające w Bundestagu – choć mają zastrzeżenia, przed obradami zapowiadały poparcie największego w historii Niemiec pakietu antykryzysowego, który proponuje rząd. – Wszystkich nas łączy wspólny cel: zapobiec szkodom dla niemieckiego narodu i społeczeństwa – mówił polityk liberalnej FDP Christian Lindner.

