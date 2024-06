Bundesrat: potrzebny nowy traktat polsko-niemiecki

Izba krajów związkowych (Bundesrat) uchwaliła rezolucję, w której wzywa m. in. do wynegocjowania nowego traktatu polsko-niemieckiego.

W rezolucji uchwalonej przez izbę krajów związkowych niemieckiego parlamentu ( Bundesrat) zwrócono m. in. uwagę na to, że proces pojednania między Polską a Niemcami nie został jeszcze zakończony. Dlatego Bundesrat wezwał rząd Niemiec do szybkiej realizacji projektu miejsca pamięci polskich ofiar II wojny światowej i Domu Polsko-Niemieckiego w Berlinie. Rezolucja zawiera szereg propozycji pogłębienia relacji polsko-niemieckich. Rząd Niemiec proszony jest m. in. o przeanalizowanie możliwości zawarcia nowego traktatu o przyjaźni. Jako dogodną datę wskazywany jest w rezolucji rok 2026, w 35-lecie podpisania obowiązującego traktatu z 1991 roku.

Wymiana młodzieży i Trójkąt Weimarski

Bundesrat domaga się również odpowiedniego finansowania dla Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz wprowadzenia tanich biletów kolejowych dla nastolatków i młodych pragnących odwiedzić kraj sąsiada. Kraje związkowe Niemiec podkreślają również wagę Trójkąta Weimarskiego jako forum dialogu i konsultacji między politykami Polski, Francji i Niemiec. Bundesrat proponuje również wspieranie inicjatyw polsko-niemiecko-ukraińskich.

Współpraca transgraniczna i naukowa

Rezolucja podkreśla także wagę współpracy transgranicznej oraz naukowej , która "ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu, a także dla wymiany społecznej i kulturalnej, zwłaszcza dla młodych ludzi".

Rezolucja nie ma wiążącej mocy prawnej, ale przekazana zostanie niemieckiemu rządowi jako stanowisko krajów związkowych. Rząd musi się do niego ustosunkować; nie ma jednak w tym zakresie wiążących terminów na odpowiedź.

