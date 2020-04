Bundesliga: niecierpliwe oczekiwanie na wznowienie rozgrywek

Krytycy i zwolennicy dokończenia sezonu Bundesligi pomimo pandemii koronawirusa wzniecili dyskusje, która unaocznia raz jeszcze, jak istotna jest piłka nożna. Przewidziana na najbliższy czwartek (30.04.2020) wideokonferencja z kanclerz Angelą Merkel oraz szefami rządów krajowych ma zadecydować także o dalszych rozgrywkach Bundesligi. Bowiem trwa polityczna dyskusja, czy w maju ma dojść do wznowienia meczów bez publiczności przy pustych trybunach. Krytycy zarzucają Niemieckiej Lidze Piłki Nożnej DFL, że planując wznowienie rozgrywek uzurpuje sobie szczególną rolę. Jednocześnie widać też, jak duże znaczenie piłce nożnej przypisują politycy, naukowcy czy eksperci ds. zdrowia, którzy prawie codziennie spierają się o za i przeciw startowi Bundesligi.

W niedzielę (26.04.2020) w programie telewizyjnym "Anne Will" szefowa Zielonych Annalena Baerbock krytykowała plany DFL: - Zaprzepaszczamy w ten sposób spójność naszego społeczeństwa, ponieważ jest to bardzo krzywdzące dla tych obszarow, gdzie dziecko nawet nie może iść na huśtawkę do parku - krytykowała polityk.

W publicznej percepcji DFL chodzi przede wszystkim o znaczenie tej miliardowej branży i sygnały, jakie wysyła ona do całego społeczeństwa, dążąc do wznowienia rozgrywek. Filozof dziedziny sportowej Gunther Gebauer uważa mecze piłkarskie w obecnej sytuacji za „nieodpowiedzialne".

- Śpiew, teatr, scena, wspólne biesiady w restauracji: wszystko, co łączy się z fizycznym kontaktem jest surowo zabronione, a tu nagle mówi się o piłce nożnej i poluzowaniu zasad dla gry, gdzie podczas rozgrywek wciąż dochodzi do fizycznego kontaktu zawodników, a w innych dyscyplinach sportu jak wioślarstwo, podnoszenie ciężarów czy golf, gdzie łatwo jest utrzymać dystans, nie myśli się nawet o wznowieniu zawodów - powiedział 76-letni naukowiec w rozmowie z „Augsburger Allgemeine".

Plany DFL popierają wpływowi szefowie dwóch rządów krajowych: premier rządu bawarskiego Marcus Soeder i Nadrenii Płn.-Westfalii Armin Laschet Obydwaj przystali na wznowienie rozgrywek i mają nadzieję że Federalne Ministerstwo Pracy poprze koncepcję DFL.

W maseczkach na boisku

Koncepcja ta jest dość osobliwa, ale zdaje się być jedynym wyjściem, by uratować sezon. Zawiera wytyczne dla piłkarzy na wypadek wznowienia rozgrywek. Pierwszy scenariusz zakłada całkowitą izolację każdej z drużyn aż do końca sezonu. Miałaby ona objąć wszystkich zawodników, trenerów, personel medyczny oraz wszystkie osoby z bezpośrednim kontaktem do zawodników, a każdy z zespołów miałby do dyspozycji własny hotel.

Jako „kuriozalny" określa się drugi wariant: Piłkarze nie musieliby poddawać izolacji, ale gra możliwa byłaby jedynie w specjalnych maseczkach, zmienianych co kwadrans, a piłkarze nie mogliby podchodzić wtedy do siebie bliżej niż na odległość półtora metra. Zawsze, gdy któremuś z zawodników maseczka zsunie się z twarzy, sędzia miałby obowiązek przerwania meczu. Zawodnikom nie wolno byłoby także zbliżać się do siebie w sytuacjach nieuzasadnionych grą. Nie mogliby wspólnie cieszyć się ze zdobytych bramek czy dyskutować w spornych sytuacjach.

(DPA/ma)

