Budżet UE na 2019. Fiasko negocjacji

Fiaskiem zakończyły się w Brukseli pierwsze negocjacje w sprawie budżetu UE na rok 2019. W poniedziałek wieczorem (19.11.2018) negocjatorzy z krajów UE i Parlamentu Europejskiego nie doszli do porozumienia w sprawie budżetu Unii na przyszły rok – poinformowała austriacka prezydencja w UE.

Największym punktem spornym – jak poinformowali uczestniczący w negocjacjach dyplomaci – było finansowanie zwiększenia wydatków. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego chcieli za pomocą nowego instrumentu podzielić na nowo niewykorzystane w przeszłości fundusze. Na propozycję taką nie zgodziły się państwa członkowskie UE.

Nowy projekt

Teraz unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger musi przedstawić nowy projekt budżetu. Oczekuje się go najpóźniej na początku grudnia. Jeśli potem państwa UE i Parlament Europejski nie wypracują do 1 stycznia 2019 r. kompromisu, UE będzie musiała najpierw operować prowizorycznym budżetem. Wtedy na każdy miesiąc do dyspozycji byłaby jedna dwunasta budżetu sprzed roku. Ucierpiałyby na tym przede wszystkim długoterminowe przedsięwzięcia.

Ważne dla Niemiec

Europarlament rozpoczął negocjacje propozycją udostępnienia w przyszłym roku 149,3 mld euro, kraje członkowskie UE zaproponowały 148,2 mld euro. W maju tego roku Guenther Oettinger zaproponował 149 mld euro – to o ok. 3 proc. więcej w porównaniu z budżetem roku 2018.

Negocjacje budżetowe mają duże znaczenie dla Niemiec, które są największym płatnikiem netto Unii, wnosząc około 20 proc. środków. Największą część unijnego budżetu tworzą fundusze rolnicze i fundusze strukturalne dla biedniejszych regionów UE.

