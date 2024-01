Budżet Niemiec. Miliardowa luka także w 2025 roku

Jak pisze dziennik ekonomiczny „Handelsblatt”, luka finansowa w przyszłorocznym budżecie Niemiec może wynieść co najmniej 13 miliardów euro.

W zależności od obliczeń, luka może być jeszcze większa i przekroczyć nawet 20 miliardów euro – m.in. ze względu na dodatkowe zobowiązania w funduszu klimatycznym i transformacji. „Luka budżetowa będzie miała w miliardach dwucyfrową wartość” – cytuje „Handelsblatt” przedstawiciela rządu.

Brak środków do podziału

W związku z tym – jak pisze dziennik – rząd Olafa Scholza zamierza zrezygnować przy opracowywaniu przyszłorocznego budżetu ze wstępnej weryfikacji podstawowych parametrów.

Zwykle Ministerstwo Finansów już w lutym negocjuje z innymi resortami limity wydatków. Stanowią one podstawę do szczegółowego podziału środków i w marcu są zatwierdzane przez rząd. Do lata finalizowane są szczegóły, a rząd przyjmuje projekt budżetu.

Teraz taka procedura nie ma teraz sensu, bo rząd zajmuje się jeszcze budżetem na bieżący rok – pisze „Handelsblatt”. Poza tym weryfikacja jest zbędna, gdyż – inaczej niż w ubiegłych latach – nie ma środków do podziału. Zamiast tego minister finansów Christian Lindner planuje określić górne limity wydatków dla ministerstw, które opierają się na planach finansowych z poprzedniego roku.

Budżet na bieżący rok

Dopiero teraz ustalono budżet na bieżący rok. W ubiegłym tygodniu komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła budżet w wysokości 476,8 mld euro, z nowymi pożyczkami na łączną kwotę około 39 mld euro.

Po latach wyjątków ma znowu w pełni zadziałać kotwica budżetowa, choć kluby poselskie rządzącej koalicji SPD, Zielonych i FDP sygnalizowały już, że w pewnych okolicznościach mogą ją jeszcze znieść.

(AFP, Handelsblatt/dom)

