Bułgaria: 30 lat więzienia dla zabójcy dziennikarki

Pół roku po zamordowaniu bułgarskiej prezenterki telewizyjnej Wiktorii Marinowej oskarżony Sewerin K. został skazany w trybie przyspieszonym na 30 lat pozbawienia wolności. Sąd w Ruse, na północy Bułgarii, uznał go winnym zgwałcenia i zamordowania 6 października 2018 Marinowej. 21-letni mężczyzna przyznał się do dokonania czynu. Według bułgarskiej agencji prasowej BTA przyznanie się do winy złagodziło wymiar kary. W przypadku podobnych przestępstw zapada z reguły wyrok dożywotniego więzienia.

Zaatakowana nad brzegiem Dunaju

Śmierć prezenterki rozpętała dyskusję na temat zagrożeń związanych z pracą dziennikarską. Spekulowano, że mogła zginąć z powodu wywiadów z dwoma dziennikarzami śledczymi, jakie przeprowadziła w lokalnej stacji telewizyjnej TVN. Dziennikarze zajmowali się rzekomym sprzeniewierzeniem pieniędzy unijnych przez bułgarskich polityków i biznesmenów.

Prokuratura nie potwierdziła politycznego podłoża morderstwa. Severin K. był pod wpływem alkoholu, kiedy w parku w Ruse zaatakował Wiktorię Marinową biegnącą brzegiem Dunaju. Brutalnie ją zgwałcił i zamordował. 20-letni wówczas sprawca uciekł po tym czynie do krewnych w Niemczech, cztery dni później został zatrzymany w dolnosaksońskim Stade.

(DPA, AFP / stas)