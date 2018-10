Brytyjski rząd planuje utrudnienia dla imigrantów

W przypadku imigracji do Wlk. Brytanii obywatele UE nie powinni mieć więcej żadnych przywilejów. Brytyjski rząd przyjął na konwencie Partii Konserwatywnej w Birmingham wytyczne dot. przyszłej polityki imigracyjnej. Jej celem jest zmasowane ograniczenie liczby obcokrajowców, Obywatele UE już nie mają być traktowani w sposób uprzywilejowany. Przede wszystkim imigrantom zarobkowym z niskimi kwalifikacjami zawodowymi o wiele trudniej będzie w przyszłości wyjechać do Wlk. Brytanii. Kto będzie chiał żyć i pracować na Wyspach, będzie musiał udokumentować, że posiada przynajmniej minimalny dochód. Do łączenia rodzin będzie mogło dojść wyłącznie przy poparciu pracodawcy – pisze dziennik.

Utrudnienia dla turystów

Jednocześnie premier Theresa May oświadczyła w wywiadzie dla BBC, że nie wyklucza , iż w przypadku zawarcia porozumień z UE oraz innymi partnerami może dojść do udogodnień wjazdowych na teren Wlk. Brytanii.

Jak wynika jednak z nowych planów brytyjskiego rządu, z utrudnieniami muszą się liczyć także turyści. W przyszłości, podobnie jak w USA, będą musieli przed wjazdem poddać się kontroli bezpieczeństwa.

Nowe zasady nie będą tylko obowiązywać studentów. Muszą oni jedynie udowodnić, że są w stanie zapewnić sobie utrzymanie. Nowy system nie będzie też obowiązywał w przypadku 3 mln obywateli UE, którzy żyją aktualnie w Wlk. Brytanii.

Krytyczne reakcje

Krytycznie na plany rządu zareagowały nie tylko organizacje branżowe. Liczne przedsiębiorstwa, jak pisze „Die Welt”, szczególnie w rolnictwie oraz z branży hotelarskiej i gastronomicznej były dotąd mocno zdane na imigrantów z UE.

Fachowcy, żeby aktualnie otrzymać zezwolenie na pobyt na Wyspach, muszą z reguły udokumentować, że posiadają zatrudnienie o rocznym dochodzie w wysokości, co najmniej 30 tys. funtów. Wielka Brytania wstrzymała obecnie wizy dla osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

