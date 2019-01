Bruksela nakłada wysoką karę na Mastercard. "Złamano przepisy"

Firma MasterCard uniemożliwiła handlowcom korzystanie z lepszych warunków oferowanych przez banki w innych państwach członkowskich UE i tym samym złamała przepisy antymonopolowe – wyjaśniła unijna komisarz ds. konkurencji Margarethe Westager. Efektem tej praktyki były wyższe koszty dla klientów. MasterCard zgodziła się z tym werdyktem przez co karę zmniejszono o 10 proc.

Tłem tych praktyk są rozliczenia międzybankowe. Jeśli klient płaci np. w supermarkecie kartą kredytową, bank, w którym supermarket ma swoje konto (tzw. aquierer) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej bankowi właściciela karty (tzw. issuer). Ten pierwszy bank przerzuca koszty opłaty na handlowców (np. na supermarket) co skutkuje wyższymi cenami towarów, za co zapłacić muszą wszyscy klienci, bez względu na to czy posługują się kartami kredytowymi czy nie.

Za dotychczasowe praktyki MasterCard płacić musieli wszyscy klienci

Wieloletnie postępowanie

Według dotychczasowych wewnętrznych reguł MasterCard banki uiszczające opłatę manipulacyjną (acquirer) muszą stosować stawki przyjęte w kraju, w którym siedzibę ma handlowiec. Możliwe jest jednak, że banki w innych państwach członkowskich UE oferują lepsze warunki, jednak korzystanie z ich usług jest zakazane w umowie z MasterCard. Dlatego Komisja Europejska już w 2013 r. wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko tej korporacji zakończone obecnym werdyktem.

Centrala firmy MasterCard mieści się w miejscowości Purchase w stanie Nowy Jork. Jej obroty w 2017 roku wyniosły prawie 12,5 mld dolarów. Korporacja zatrudnia ponad 13 tys. pracowników.

MasterCard oferuje pod tą samą nazwą karty kredytowe oraz karty płatnicze Maestro.

Obecnie ponad połowa bezgotówkowych transakcji dokonywanych przez konsumentów i firmy w Unii Europejskiej odbywa się za pomocą kart płatniczych.

(DPA/du)