Bruksela: Na podwójnej wojnie z covidem

Tryb szczepień leży całkowicie w kompetencjach władz poszczególnych krajów Unii, ale Ursula von der Leyn podczas dzisiejszej prezentacji stanu walki z pandemią – pytana o to przez dziennikarzy - zachęcała do debaty o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień na covid. - Zrozumiałe i właściwe jest prowadzenie dyskusji, jak możemy zachęcać i potencjalnie myśleć o obowiązkowych szczepieniach w ramach Unii Europejskiej. To wymaga dyskusji, to wymaga wspólnego podejścia - powiedziała von der Leyen, podkreślając, że w Unii nadal 150 mln ludzi nie jest zaszczepionych.

Szefowa Komisji tłumaczyła, że „mamy do czynienia z pewnego rodzaju wojną” - z jednej strony jest wirus i jego warianty, a z drugiej strony szczepionki wraz z dawkami przypominającymi. – Chciałabym, aby zwyciężyła ta druga strona – powiedziała von der Leyen. Komisja Europejska już w zeszłym tygodniu zaproponowała krajom UE, aby unijne paszporty covidowe były ważne tylko przez dziewięć miesięcy od standardowego szczepienia na koronawirusa. – Eksperci zalecają dawkę przypominającą po pół roku. Dodaliśmy do tego dodatkowe trzy miesiące, ale nie zwlekajmy – apelowała dziś Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia. Unijne rządy w Radzie UE powinny w najbliższych kilkunastu dniach zająć się – przedłożonym przez Komisję - projektem zmian co do paszportów covidowych związanych z dawkami przypominającymi.

Podwójne wyzwanie

– Stoimy w obliczu poważnego podwójnego wyzwania. Z jednej strony znajdujemy się w trakcie czwartej fali, w środku silnego odrodzenia wariantu delta w całej Europie. To wiąże się ze wzrostem zachorowań, zwiększoną liczbą hospitalizacji i większą liczbą zgonów, co niestety dotyczy głównie osób, które nie zostały jeszcze w pełni zaszczepione. A jednocześnie stoimy w obliczu nowego zagrożenia, jakim jest wariant omikron – powiedziała von der Leyen. Komisja Europejska oczekuje dokładniejszych informacji o stopniu zaraźliwości i szkodliwości omikrona w ciągu dwóch, trzech tygodni. – Ale to, co nauka mówi nam już teraz, to fakt, że pełne szczepienia i dawki przypominające nadal zapewniają, najsilniejszą z obecnie dostępnych, ochronę przed covid – podkreślała szefowa Komisji.

Co z granicami?

Bruksela usiłuje teraz zapobiec kolejnemu pandemicznemu zamykaniu granic w Unii Europejskiej z powodu omikrona. Komisja przekonuje, że UE stanowi „jeden obszar epidemiczny”, a zatem władze powinny skupiać się na izolowaniu i śledzeniu kontaktów poszczególnych zakażonych osób, a nie na całościowym zamykaniu granic. – To może brzmieć już nudno, ale mamy też inne środki, czyli maseczki, higiena rąk, dystans społeczny. Powinniśmy więc naprawdę, naprawdę z nich korzystać – apelowała dziś von der Leyen. Jednak Bruksela – w oczekiwaniu na naukowe dane o omikronie – jest bardzo ostrożna w komentowaniu decyzji Portugalii, która już zdecydowała, by od podróżnych zza granicy żądać testów na covid, nawet jeśli są w pełni zaszczepieni.

Apel o zintensyfikowanie testowania

Komisarz Kyriakides skierowała w tym tygodniu do wszystkich ministrów zdrowia w UE apel o zintensyfikowanie testowania, śledzenia kontaktów osób zakażonych, sekwencjonowania próbek wirusa (w celu wykrycia wariantów). Bruksela wzywa też do regularnego monitorowania ścieków, na których podstawie można dość wcześnie wykrywać groźne zmiany wskaźników epidemiologicznych co do covidu.

Dzięki umowom z BioNTech/Pfizerem i Moderną cała Unia będzie mieć dostęp do 360 mln dawek szczepionek mRNA do końca pierwszego kwartału 2022 r., co wystarczy dla wszystkich w pełni zaszczepionych Europejczyków, aby otrzymać dawkę przypominającą. Ponadto Komisja Europejska podkreśla, że w kontrakcie szczepionkowym z BioNtech/Pfizerem ma zagwarantowaną aktualizację szczepionki, gdyby okazała się potrzebna na użytek np. wariantu omikron. – Naukowcy mówią nam, że potrzebują na to około stu dni. Oczywiście, współpracujemy też ściśle z Europejską Agencją Leków, aby przyspieszyć proces decyzji o dopuszczeniu takiej nowej szczepionki. Szczepionki BioNTech/Pfizera dla dzieci (5-11 lat) będą dostępne od 13 grudnia. Jaki jest główny wniosek? Miejmy nadzieję na najlepsze, przygotowujmy się na najgorsze – powiedziała von der Leyen.

