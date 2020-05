Bruksela akceptuje pakiet ratunkowy dla Lufthansy

Negocjowany od tygodni kompromis Brukseli i Berlina oznacza, że w zamian za pakiet ratunkowy w wysokości 9 miliardów euro Lufthansa będzie musiała odstąpić konkurencji osiem samolotów, po cztery we Frankfurcie i w Monachium. Przewoźnik dysponuje w sumie 100 maszynami. Lufthansa oddda również 24 tzw. sloty czyli prawo do przyjmowania i obsługi samolotów przed startem. W to miejsce będą mogły wejść inne firmy. Ze względu na duże zatłoczenie portów lotniczych prawa te przedstawiają dla przewoźników dużą wartość.

Zgodę wyraził już zarząd Lufthansy, jak poinformował koncern w nocy z piątku na sobotę (29/30 maja). Aby porozumienie weszło w życie, musi jeszcze zostać potwierdzone przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie.

Komisarz UE ds. konkurencji Margarethe Vestager

Bez przewagi konkurencyjnej

Za postawieniem niemieckiemu przewoźnikowi twardych warunków opowiadała się unijna komisarz ds. konkurencji Margarethe Vestager, powołując się na znaczenie odstąpienia slotów dla utrzymania konkurencyjności na rynku: „Jeśli ktoś chce z nimi (z Lufthansą) konkurować, potrzebuje slotów na lotnisku”.

Ratunek przed plajtą

Kilka dni wcześniej Lufthansa i rząd Niemiec osiągnęły kompromis w sprawie pakietu ratunkowego o wartości 9 miliardów euro. Także te negocjacje ciągnęły się tygodniami. Towarzyszył im spór wewnątrz rządu o to, w jakim stopniu rząd jako płatnik może się w przyszłości wtrącać w wewnętrzne sprawy koncernu.

Pandemia koronawirusa wraz z obowiązującymi restrykcjami dotyczącymi podróży niemal całkowicie zastopowała działalność Lufthansy i innych linii lotniczy. W kwietniu i maju niemieckie linie przewiozły zaledwie 1 procent pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem 2019. Codziennie tracą kilkanaśnie milionów euro. Znacznie ograniczono transport towarów. Zagrożonych jest 138.000 miejsc pracy.

