Broń dla Ukrainy. Rheinmetall negocjuje z Kijowem

Według prezesa Rheinmetall, Armina Pappergera, Ukraina jest zainteresowana bojowymi wozami piechoty Lynx (Ryś) i czołgami KF51 Panther (Pantera), które są obecnie najnowocześniejszymi pojazdami tego typu.

„Ukraina będzie potrzebować bezpieczeństwa”

W dzisiejszym (09.02.2023) wywiadzie dla dziennika gospodarczego „Handelsblatt” Armin Papperger powiedział, że rozmowy w tej sprawie już trwają. Jego firma mogłaby produkować oba typy pojazdów od podstaw, co miałoby tę zaletę, że żadne państwo nie musiałoby oddawać niczego ze swoich zapasów.

Według dziennika „Handelsblatt” Kijów miałby być pierwszym zagranicznym odbiorcą nowego, niemieckiego czołgu podstawowego KF51 Panther, będącego prywatnym projektem firmy Rheinmetall. Jego sprzedaż Ukrainie, podobnie jak bojowego wozu piechoty Lynx, jest możliwa tylko za zgodą niemieckiego rządu.

Armin Papperger ocenił szanse na wyrażenie takiej zgody jako „dobre”. „Ukraina musi wytrzymać w tej wojnie, a po jej zakończeniu będzie potrzebowała bezpieczeństwa” – zaznaczył w wywiadzie.

Jak dodał, Ukraina musi być zdolna do obrony, ponieważ tylko w ten sposób może utrzymać swoje granice. „Dlatego jesteśmy gotowi uruchomić zakłady produkujące czołgi KF51 Panther również w Ukrainie pod warunkiem zakończenia wojny i uzyskania niezbędnych zezwoleń od rządu niemieckiego” – dodał prezes Rheinmetall.

Niemiecki sektor zbrojeniowy kwitnie

Przemysł zbrojeniowy jest ważnym czynnikiem gospodarczym w Niemczech. Wojna w Ukrainie i problemy z zaopatrzeniem niemieckich sił zbrojnych sprawiły, że ten sektor, który zwykle działa raczej po cichu, znalazł się w większym stopniu w centrum uwagi opinii publicznej. W 2020 roku, według Instytutu Gospodarki Niemieckiej, sektor zbrojeniowy w Niemczech wygenerował obroty w wysokości 11,28 mld euro, a liczba jego pracowników wynosi 22 900 osób.

Na pierwszym miejscu znajduje się koncern Rheinmetall, który w roku 2020 uzyskał obroty w wysokości 3,7 mld euro. Produkowane tam są lub były bojowe wozy piechoty Marder, Puma (wspólnie z firmą KMW) i Lynx, transporter opancerzony Boxer, nowo opracowany czołg podstawowy KF51 Panther, działa artyleryjskie i amunicja.

Całkowite obroty firmy Rheinmetall w 2022 roku wyniosły 6,4 mld euro, z czego większość przypada na sprzęt wojskowy. Jest to jednak koncern o charakterze mieszanym. Znaczący udział w jego obrotach ma również gałąź motoryzacyjna, działająca głównie jako dostawca dla przemysłu samochodowego.

Armin Papperger, prezes Rheinmetall, oraz „piechur przyszłości" stoją przed czołgiem Panther KF51

Na drugim miejscu znajduje się firma zbrojeniowa Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Jest ona znana z produkcji czołgów podstawowych Leopard 1 i Leopard 2, samobieżnego działa przeciwlotniczego Gepard, bojowego wozu piechoty Puma (wspólnie z firmą Rheinmetall), pojazdu opancerzonego Dingo, samobieżnej haubicoarmaty PzH 2000 oraz wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet Mars.

W 2015 roku firma KMW połączyła się z francuską firmą Nexter, tworząc grupę KNDS. Obroty KNDS za rok 2020 wyniosły, jak podano, 2,4 mld euro, a obroty samej firmy KMW na poziomie niespełna 1,6 mld euro w roku 2018.

Powszechnie znany koncern Thyssenkrupp wygenerował tylko niewielką część swoich obrotów w roku finansowym 2021/22 w wysokości 41,1 mld euro w sektorze zbrojeniowym. Firma wyspecjalizowała się w budowie i wyposażeniu okrętów wojennych i łodzi podwodnych w ramach swego oddziału Thyssenkrupp Marine Systems. Obroty dla tego obszaru w roku 2021/22 wyniosły 2 mld euro.

Poważni gracze w branży

Firma zbrojeniowa Hensoldt wyłoniła się w obecnej formie w 2017 roku z restrukturyzacji przeprowadzonej w Airbusie. Firma przejęła 25,1 proc. udziałów w wyodrębnionym w tym koncernie dziale Airbus Defence. Większość udziałów nabył wtedy amerykański inwestor finansowy KKR, który obecnie nadal posiada tylko mniejszościowy pakiet akcji.

Airbus Defence, który był kilkakrotnie restrukturyzowany, buduje m.in. samoloty transportowe A400M oraz śmigłowce Tiger i NH90. Dostarcza również części do myśliwca Eurofighter, czołgu podstawowego Leopard 2 oraz samobieżną haubicoarmaty PzH 2000. Hensoldt wytwarza również inne produkty w dziedzinie elektroniki, awioniki i techniki radarowej.

Inne ważne niemieckie przedsiębiorstwa zbrojeniowe to Heckler & Koch, specjalizujące się w broni strzeleckiej, grupa Diehl z produktami w zakresie rakietowych pocisków kierowanych i amunicji kierowanej oraz firma MBDA, która również wytwarza rakietowe pociski kierowane, w tym pocisk przeciwpancerny Milan.

Produkcję zbrojeniową utrzymuje także firma MTU, która dostarcza m.in. silniki do myśliwców Eurofighter. Także Jenoptik, Thales i ZF Friedrichshafen są dostawcami wyrobów przydatnych w przemyśle zbrojeniowym. Część z nich to tzw. produkty podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.

