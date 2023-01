Broń dla Ukrainy. Jaki dostanie sprzęt?

Przez długi czas Ukraina bezskutecznie prosiła swoich zachodnich sojuszników o bojowe wozy piechoty i czołgi. Teraz ma od nich otrzymać bojowe wozy piechoty, ale nie czołgi. W grę wchodzą następujące modele:

Niemiecki bojowy wóz piechoty Marder

Niemcy zapowiedziały, że dostarczą Ukrainie bojowy wóz piechoty Marder. Bojowe wozy piechoty transportują pododdziały żołnierzy na pole walki, zapewniają im wsparcie ogniowe, a żołnierze desantu prowadzą z nich ogień. Jest to zatem bardzo wszechstronny system broni.

W Marderze jest miejsce dla sześciu do siedmiu żołnierzy desantu. Jest on uzbrojony w automatyczne działko 20 mm oraz opcjonalnie w pociski kierowane typu Milan przeciwko celom naziemnym i powietrznym. Posiada system wentylacji, który chroni go przed bronią ABC i może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do dwóch metrów.

Wprowadzony do służby w 1971 roku Marder to stary, ale wypróbowany pojazd wojskowy, który nadal służy w Bundeswehrze i wielu innych armiach. Było to możliwe dzięki wprowadzaniu do niego ciągłych modyfikacji. BWP Marder był wykorzystywany w Kosowie i Afganistanie. Następca tego modelu, Puma, wykazuje tyle wad, że na razie nie może zastąpić Mardera.

Marder jest stary, ale sprawdzony; następca modelu, Puma, nie może go jeszcze zastąpić

Amerykański bojowy wóz piechoty Bradley M2

USA chcą wesprzeć Ukrainę bojowym wozem piechoty Bradley M2. Ten pojazd służy drużynie piechoty liczącej od dziewięciu do dziesięciu żołnierzy jako środek transportu w walce oraz jako ochrona. Uzbrojony jest w automatyczne działko kalibru 25 mm i karabin maszynowy, a także w przeciwpancerne pociski kierowane. Może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 1,20 metra, osiąga prędkość do 65 kilometrów na godzinę i ma zasięg około 400 kilometrów. Może być przewożony przez ciężkie samoloty transportowe.

W walce Bradley towarzyszy amerykańskiemu czołgowi podstawowemu M1 Abrams i służy do zwalczania czołgów i piechoty przeciwnika. Ze względu na lepsze opancerzenie i silniejsze uzbrojenie czołg M1 Abrams porusza się w głównej osi natarcia, a Bradley M2 zapewnia mu ochronę z flanki.

Bradley sprawdził się także niezależnie od Abramsa. Od momentu wprowadzenia go do uzbrojenia w 1981 roku wyprodukowano go w liczbie ponad 6000 sztuk i jest jednym z najliczniej budowanych bojowych wozów piechoty na świecie. Był używany we wszystkich większych operacjach wojskowych USA, w tym w drugiej wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku i w wojnie w Iraku w 2003 roku.

Amerykański bojowy wóz piechoty Bradley był używany m.in. w wojnach w Zatoce Perskiej i Iraku

Francuski opancerzony pojazd rozpoznawczy AMX-10 RC

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał AMX-10 RC „lekkim czołgiem”, ale jest to określenie mylne, a przynajmniej mocno przesadzone. Nie jest to bowiem prawdziwy czołg. AMX-10 RC to opancerzony kołowy pojazd rozpoznawczy w układzie 6x6 z napędem na wszystkie osie, budowany od 1976 i przeznaczony do zadań rozpoznawczych. Jest uzbrojony w silną armatę kalibru 105 mm.

Ponieważ służy głównie do zwiadu, musi być przede wszystkim mobilny i cichy. Dzięki napędowi na wszystkie koła i niewielkiej masie AMX-10 RC osiąga dużą prędkość maksymalną 85 km/h na drodze i ma zasięg dochodzący do 800 km; pojazdy gąsienicowe osiągają tylko około połowy tego dystansu. Odbywa się to jednak kosztem jego opancerzenia. Mimo silnej armaty AMX-10 RC raczej nie miałby szans w starciu z czołgami, ale nie na tym polega jego zadanie. Ten francuski pojazd sprawdził się w misjach bojowych w Czadzie, Iraku, Kosowie, Iraku, Afganistanie i Mali.

Koła zamiast łańcuchów sprawiają, że AMX-10 jest lżejszy, szybszy i cichszy

Na razie wciąż nie dla Ukrainy: niemiecki czołg Leopard 2

Niemiecki czołg podstawowy Leopard 2 jest produkowany seryjnie od 1978 roku i od tego czasu był wielokrotnie ulepszany. Bundeswehra nie planuje jego wymiany do 2030 roku.

Ze względu na wielki sukces eksportowy tego czołgu, wyprodukowanego przez firmę Krauss-Maffei Wegmann, istnieje wiele jego różnych wersji, z których każda została dostosowana do wymagań nabywcy. Był także wytwarzany na licencji za granicą. Jego poprzednik, Leopard 1 także odniósł duży sukces eksportowy i wciąż służy w wielu armiach na świecie. Jego zadaniem jest obrona przed formacjami czołgów przeciwnika.

Leopard 2 posiada gładkolufową armatę kalibru 120 mm, za pomocą której może zwalczać cele stacjonarne lub ruchome, również będąc w ruchu. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do czterech metrów. Ochrona przed bronią ABC ma trwać do 48 godzin.

Ten czołg z silnikiem o mocy 1500 KM i prędkości ponad 60 km/h to prawdziwa waga ciężka. Jego waga wynosząca ponad 60 ton zawsze stanowi spory problem dla mostów. Zdaniem żołnierzy kanadyjskich i duńskich Leopard 2 sprawdził się doskonale w Afganistanie, przede wszystkim dzięki silnemu opancerzeniu.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>