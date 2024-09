Brandenburgia przygotowuje się do powodzi

W miejscowości Ratzdorf spodziewany jest najwyższy, 4. poziom alarmowy, który ma zostać osiągnięty we wtorek (24.09.2024) o godzinie 15:00. Najwyższy poziom wody ma tam wystąpić w środę, jak podała rzeczniczka administracji powiatu Oder-Spree.

Powódź powoduje ograniczenia w ruchu drogowym. Władze ostrzegają przed tzw. turystyką powodziową.

W poniedziałek (23.09.2024) rano poziom wody w Odrze w Ratzdorf wynosił 4,85 metra. Według prognoz w ciągu najbliższych 48 godzin poziom wody przekroczy 6 metrów. Oczekuje się, że najwyższy 4. stopień alarmowy będzie można odwołać dopiero w piątek.

Miejscowość Ratzdorf położna jest u ujścia Nysy do Odry, około 40 kilometrów na południe od Frankfurtu nad Odrą i Słubic.

Budowa ścianek przeciwpowodziowych

W poniedziałek rano rozpoczęły się prace przy budowie ścianki przeciwpowodziowej o długości 152 metrów i wysokości jednego metra.Prace powinny zostać zakończone późnym poniedziałkowym popołudniem, jak wyjaśnił Fabian Kahl z Państwowego Urzędu ds. Środowiska.

Oczekuje się, że 3. stopień alarmowy zostanie osiągnięty do godziny 17:00 we wtorek. Przy tym stopniu alarmowym poszczególne nieruchomości, ulice i piwnice mogą zostać zalane. Po ogłoszeniu 4. stopnia alarmowego podejmuje się m. in. przygotowania do ewakuacji. Większe obszary mogą zostać zalane mogą zostać zalane - nawet na obszarach zabudowanych.

Ratzdorf jest znany od czasów powodzi w 1997 roku. W lipcu 1997 r. woda osiągnęła tam poziom prawie 6,90 metra.

Ograniczenia w ruchu i zakaz lotów

Mieszkańcy zagrożonego obszaru muszą być przygotowani na ograniczenia w ruchu drogowym. W regionie przygranicznym Frankfurtu(Odra) i sąsiednich Słubicach, ograniczenia będą również odczuwalne na przykład na moście miejskim.

W pobliżu Odry wprowadzono również zakaz lotów. Dotyczy to również paralotni, szybowców i latawców akrobacyjnych.

(DPA/du)

