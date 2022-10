Brak lekarstw. Najbardziej cierpią pacjenci

Niedobory leków to problem dotyczący szerokiego grona osób – na alarm biją farmaceuci, personel medyczny i oczywiście sami pacjenci. To oni cierpią, gdy słyszą w aptece, że ich lekarstwo jest chwilowo niedostępne.

Na liście niedoborów Federalnego Instytutu Leków i Urządzeń Medycznych (BfArM) znajdują się m.in. leki na HIV. Zauważalne braki są też w dostawach insuliny, której potrzebują osoby z cukrzycą typu 1. Według instytutu w tym przypadku nie można jeszcze mówić o problemie „wąskiego gardła” w dostawach, czyli zupełnym braku określonych farmaceutyków, ponieważ wciąż kupić można zamienniki.

Długa lista trudno dostępnych leków

Informacje trafiające na listę BfArM pochodzą ze sprawozdań firm farmaceutycznych oraz z federalnej bazy leków. Oprócz insuliny i leków na HIV brakuje antybiotyków, leków wziewnych na astmę, środków obniżających poziom krwi, leków na raka, środków przeciwpadaczkowych, ibuprofenu i paracetamolu.

Nie wszystkie substancje czynne zawarte w różnych lekach są niezbędne w kuracji pacjentów. „Przykładowo z ponad 250 zgłoszeń, które dotyczą braków w zaopatrzeniu, tylko dziesięć dotyczy substancji czynnych, które są niezbędne dla leczenia pacjentów” – wyjaśnia BfArM. Natomiast jeśli zabraknie także tych substancji, nie będzie można produkować konkretnych lekarstw.

Martin Scherer z Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej uważa, że zauważalne niedobory w dostawach nie są dla niego jako lekarza powodem do przepisywania większych opakowań leków. – To może być nawet niebezpieczne, ponieważ niektóre wartości, takie jak ciśnienie krwi, jej rozrzedzenie czy wartości dotyczące funkcjonowania tarczycy, muszą być regularnie kontrolowane i zgodnie z nimi należy dostosowywać dawkowanie lekarstw – mówi lekarz.

To, jak poważne są problemy poszczególnych chorych i czy sytuacja może stać się zagrożeniem dla życia, zależy nie tylko od danej choroby. Osoby cierpiące na przykład na raka lub cukrzycę, czy też pacjenci zakażeni wirusem HIV muszą regularnie przyjmować lekarstwa. Jeśli leczenie zostanie przerwane lub całkowicie wstrzymane, może to doprowadzić do powikłań.

Jeśli brakuje określonych lekarstw, trzeba szukać ich zamienników

HIV to tylko jeden z wielu problemów

Wirus HIV jest rozpowszechniony na całym świecie. Chorobę leczy się za pomocą tzw. leków antyretrowirusowych. Jak dotąd działało to dobrze, przynajmniej w krajach rozwiniętych.

W kraju takim jak Indie, gdzie wskaźnik zakażeń jest szczególnie wysoki, możliwości leczenia są jednak znacznie ograniczone. Leki antyretrowirusowe są po prostu zbyt drogie. W Niemczech leczenie pacjenta z HIV kosztuje rocznie od 20 do 30 tys. euro. Mało kto może sobie na to pozwolić. Wielu chorych jest więc zależnych od darmowych leków na HIV. Są one dystrybuowane w państwowych ośrodkach antyretrowirusowych. Problemy w dostawach oznaczają więc również problemy w leczeniu.

W wielu biedniejszych krajach występują choroby, których praktycznie nie ma już w krajach uprzemysłowionych. Bez opieki medycznej i lekarstw wiele z nich może prowadzić do śmierci. Jednym z przykładów jest choroba Hansena, znana też jako trąd. Innym przykładem są ukąszenia węży, które w Indiach są powszechnym problemem. Mogą być śmiertelne, jeśli dojdzie do pogorszenia stanu, a niezbędne leki nie będą dostępne. W Wietnamie niepokój budzi brak leku stosowanego w chirurgii serca, który odwraca działanie rozrzedzającej krew heparyny, zapobiegającej zakrzepom krwi.

W wielu krajach afrykańskich sytuacja nie jest lepsza. Tam dostęp do leków i tak jest mocno ograniczony. A braki w dostawach tylko pogarszają sytuację. Na przykład Centrum Badań Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie Minnesoty (CIDRAP), podaje na swojej stronie internetowej, że brakuje około czterech mln dawek szczepionki przeciwko rotawirusom. Problem dotyczy głównie dzieci w Kenii, Tanzanii, Senegalu i Kamerunie. Zakażenie rotawirusami powoduje u małych dzieci m.in. biegunkę, przez co ich organizm ulega odwodnieniu. Co roku ponad dwa miliony dzieci trafia z tego powodu do szpitala.

Poważne braki zaopatrzeniowe widać również w szpitalach przy planowaniu operacji. Jak podaje British Medical Journal, niedobór Remifentanylu powoduje problemy w Wielkiej Brytanii. Lek opioidowy, który jest skuteczny w organizmie tylko przez krótki czas, jest wykorzystywany podczas operacji. Pacjenci znieczuleni tym lekiem szybciej wracają do zdrowia. Można w ten sposób uniknąć więc skutków ubocznych. Teraz jednak lek ten stał się trudno dostępny. Dlatego pracownicy szpitali muszą szukać innych sposobów na uniknięcie skutków ubocznych.

Wiele lekarstw produkowanych jest w Azji. Problemy z surowcem lub transportem przekładają się na braki w dostawach medykamentów

Przyczyn niedoborów jest wiele

Jedną z przyczyn obecnych niedoborów lekarstw jest, według ekspertów, monopolizacja rynków. Jeśli jeden z producentów popadnie w kłopoty, już samo to może mieć daleko idące konsekwencje. Często trudno jest szybko znaleźć inne zakłady, które bezpośrednio mogą kontynuować produkcję.

Dużą rolę odgrywa również kwestia finansowa. Wiele leków produkowanych jest w Azji. Koszty ich wytworzenia są tam znacznie niższe niż w innych częściach świata. – W dobie globalizacji również produkcja leków jest zależna od rozwoju sytuacji na świecie – mówi Martin Scherer. – Jest na przykład uzależniona od problemów surowcowych, które występują na arenie międzynarodowej, od wzrostu cen i trudności związanych z transportem na przykład z Chin czy Indii. Również rosnące koszty energii mają wpływ na zaopatrzenie w lekarstwa.

