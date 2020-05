Bp Bätzing ostro o „bezrozumnych teoriach” na temat pandemii

Przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec bp Limburga Georg Bätzing wezwał do zachowania rozsądnej równowagi między swobodami a bezpieczeństwem w czasie koronakryzysu. Większość obywateli zgadza się z tymczasowymi ograniczeniami wolności, a środki te są skuteczne, powiedział Bätzing podczas kazania na Zielone Świątki w katedrze w Limburgu. Teraz, kiedy społeczeństwo stopniowo się wybudza, wielu odważyło się jednakże na krytykę - „niestety także ci skrajnie ukierunkowani”. „W pełni uzasadnione obawy prowadzą do dziwnych koalicji z ezoterykami i zwolennikami teorii spiskowych, z prawicowymi i lewicowymi demonstrantami, którzy chcą zająć przestrzeń publiczną”− powiedział bp Bätzing. I dodał: „Z częściowo bezrozumnymi teoriami i żądaniami, które znalazły oddźwięk nawet w wysokich kręgach kościelnych, pozostają oni jak dotąd - nawet jeśli są głośni i agresywni - marginalnym zjawiskiem”.

Wezwanie do szacunku

Na początku maja na pierwszych stronach gazet ukazał się list konserwatywnych biskupów przeciwko działaniom zaradczym w związku z pandemią. Wśród sygnatariuszy znalazł się także niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Müller. Arcybiskup Monachium i Freising kardynał Reinhard Marx wezwał do wzajemnego szacunku, także wewnątrz Kościoła. W czasach koronakryzysu z pewnością „zadaniem Kościoła nie jest napędzanie strachu ludziom, sianie nieufności, pogłębianie podziałów”− powiedział były przewodniczący niemieckiego episkopatu podczas kazania w katedrze Najświętszej Marii Panny w Monachium. Jak podkreślił dalej duchowny, chrześcijanie także w zagorzałej dyskusji nt. pandemii powinni być wzorem do naśladowania. Według Marxa obecnie „mamy do czynienia z pomieszaniem opinii i stanowisk”. Także w Kościele można zauważyć, „że coraz mniej jest prawdziwej gotowości do zrozumienia, do słuchania siebie nawzajem, gotowości dyskutowania o różnych postawach i teologicznych opiniach”.

Kościół otwarty na ludzi

Kościół katolicki zmaga się obecnie z procesem reform. Pod hasłem „Droga synodalna” skupia się on m.in. na celibacie i moralności seksualnej. Bp Georg Bätzing domagał się, aby Kościół otworzył się jeszcze bardziej, wyszedł z zamkniętych pomieszczeń i systemów i zwrócił się do ludzi. „Na zewnątrz, pod wieżami kościoła, w środku miasta i na świecie – to są rzeczywiście ekscytujące miejsca do rozmowy o Bogu i zapraszania do doświadczeń z Bogiem” – powiedział szef niemieckiego episkopatu.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>