Bolączki niemieckiego budownictwa. Brakuje fachowców

Powszechnie sądzono, że przyczyną problemw na rynku budownictwa mieszkaniowego są zbyt powolne procedury wydawania zezwoleń na budowę czy brak inwestorów. Centralną rolę odgrywają jednak wąskie gardła w samej branży budowlanej, wywoływane w coraz większym stopniu przez brak wykwalifikowanych pracowników – jak zaznacza się w analizie należącego do skarbu państwa niemieckiego banku rozwoju KfW.

W minionych 10 latach coraz bardziej rozjeżdżały się nożyce między liczbą wydawanych zezwoleń na budowę, a liczbą oddawanych budynków mieszkalnych. Obecnie w Niemczech czeka na realizację 653 tys. wydanych zezwoleń – wyjaśnia naczelny ekonomista KfW Joerg Zeuner.

Portfele zamówień w firmach branży budowlanej są pełne, ale nie można ich zrealizować przez brak rzemieślników. Podczas gdy firmy specjalizujące się w budowie wieżowców mogły do tej pory wypełniać luki, sprowadzając rzemieślników z zagranicy, w branży budowlanej brak jest wykwalifikowanych rąk do pracy, szczególnie hydraulików, instalatorów sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji. Brak nie tylko majstrów, ale i czeladników. Dowodem na to jest wysoka liczba wakatów zgłoszonych już dawno temu Federalnej Agencji Pracy, na które nie można znaleźć chętnych – podkreśla ekspert KfW.

Wykończenie dachu w jednym z domów w Monachium

Brak przestrzeni

Bolączką branży budowlanej jest także niedobór działek budowlanych w obszarach miejskich. W gęsto zaludnionych metropoliach, jak Monachium czy Frankfurt, zaczyna brakować też możliwości budowania tak zwanych „plomb” czy podwyższania budynków. Do tego dochodzi efekt spekulacji: niektórzy inwestorzy odsuwają w czasie rozpoczęcie robót, mając nadzieję na rosnące czynsze czy spadek cen usług budowlanych. Bank KfW liczy na to, że w bieżącym roku w RFN powstanie ponad 300 tys. nowych mieszkań (2017 oddano ich 285 tys.) . Byłoby to rekordową liczbą w obecnym stuleciu, lecz nawet ta liczba nie pokrywa istniejącego zapotrzebowania. Dla zaspokojenia potrzeb rynku mieszkaniowego do roku 2020 musiałoby rocznie powstawać 350 do 400 tys. mieszkań.

(dpa/ma)