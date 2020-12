Biskupi odprawiają nabożeństwo w knajpie

„Wyzwanie” – duszpasterz towarzyszy śmierci w pandemii

Franz Eisenmann jest katolickim księdzem w Górnej Bawarii. Wiejskim duszpasterzem. Chodzi do szpitala, gdzie towarzyszy umierającym w ich ostatnich chwilach. To go zmienia. Także jego święta będą inne.