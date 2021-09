BioNTech: Wkrótce szczepionka na COVID-19 dla dzieci

Już w połowie października w Niemczech rozpocząć się mogą szczepienia na COVID-19 dzieci poniżej 12. roku życia preparatem firmy BioNTech, producenta pierwszej szczepionki przeciwko koronawirusowi – informuje w piątek (10.09.2021) tygodnik „Der Spiegel”.

W rozmowie z tygodnikiem współzałożycielka firmy Özlem Türeci ujawniła, że w nadchodzących tygodniach BioNTech chce przedstawić wyniki swoich badań nad szczepieniami wśród dzieci od 5 do 12 lat i wystąpić do odpowiednich urzędów w wielu krajach świata, także w Europie, o dopuszczenie szczepionki dla tej grupy wiekowej.

„Już przygotowujemy produkcję. Szczepionka jest ta sama, ale w mniejszej dawce” – powiedziała.

Badania nad szczepionką dla najmłodszych

Badania kliniczne już się zakończyły, a ich wyniki musza tylko zostać przeanalizowane przez urzędy certyfikujące. „Wygląda to dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem” – zapewnia szef firmy BioNTech Ugur Sahin w rozmowie ze „Spieglem”. Dodaje, że do końca roku można spodziewać się wyników badań dotyczących szczepień młodszych dzieci, w wieku od 6 miesięcy.

Założyciele firmy BioNTech Ugur Sahin i Özlem Türeci

Założyciele BioNTechu apelują też, by zrobić wszystko, aby w najbliższych tygodniach przekonać jeszcze niezdecydowanych do zaszczepienia się na COVID-19. „Pozostało nam jeszcze, jako społeczeństwu, około 60 dni, by uniknąć ciężkiej zimy” – powiedział Sahin. „Powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, by w ciągu tych niespełna dwóch miesięcy zmobilizować tak wielu ludzi, jak się da” – dodał.

„Każda zaszczepiona osoba się liczy. Nie powinniśmy rezygnować” – powiedziała z kolei Türeci.

Więcej zachorowań wśród dzieci

Obecnie na COVID-19 szczepione mogą być dzieci dopiero od 12. roku życia. Do użytku w grupie wiekowej 12-17 lat dopuszczono preparaty mRNA producentów BioNTech/Pfizer i Moderna. Choć w praktyce w Niemczech szczepienia nastolatków możliwe są od czerwca, to stała komisja ekspertów ds. szczepień (STIKO) dopiero pod koniec sierpnia wydała ogólne zalecenie szczepień osób z tej grupy wiekowej.

Na Kubie rozpoczęto szczepienia dzieci w wieku od 2 lat

Ze statystyk niemieckiego Instytutu Roberta Kocha wynika, że czwarta fala pandemii koronawirusa dotyka w największym stopniu ludzi młodych, w tym także dzieci. W czwartek 9 września na 15 431 przypadków wszystkich nowych zakażeń w Niemczech odnotowano 3868 przypadków wśród dzieci poniżej 15 lat (25,2 procent).

Kilka dni temu Kuba jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła powszechne szczepienia na COVID-19 dzieci w wieku od 2 lat. Jak podają media, stosowane są szczepionki Abdala i Soberana 2, stworzone przez kubańskich producentów, którzy informują o ich 90-procentowej skuteczności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie uznała jak dotąd tych preparatów za bezpieczne i skuteczne środki przeciwko COVID-19.

COVID-19 u dzieci bardzo rzadko ma ciężki przebieg. Znane są jednak takie przypadki, również śmiertelne. Zakażenie koronawirusem u dzieci może także prowadzić do rozwinięcia niebezpiecznego pediatrycznego wieloukładowego systemu zapalnego PIMS, który może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego.