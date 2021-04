BioNTech/Pfizer dla dzieci. Już w czerwcu

„Wierzymy, że teraz sprawy mogą potoczyć się szybko” – powiedział szef mogunckiej firmy BioNTech Ugur Sahin w wywiadzie dla magazynu „Der Spiegel”. Jak dodał, „dotychczasowe obserwacje dotyczące tolerancji, jak również skuteczności są zachęcające”. W najbliższych dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zostanie wstępnie poproszona o zatwierdzenie szczepionki przeciwko koronawirusowi dla dzieci od 12. roku życia. Procedura trwa zazwyczaj kilka tygodni. Dzieci w wieku szkolnym mogłyby więc być szczepione już na początku czerwca.

Jak podaje „Der Spiegel”, Sahin i jego żona – dyrektor medyczny BioNTech Özlem Türeci – uznali testowanie i zatwierdzenie szczepionki dla dzieci za priorytet po tym, jak zaczęły się rozprzestrzeniać bardziej agresywne mutacje koronawirusa. Celem jest przetestowanie preparatu dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym jeszcze przed zimą. Zatwierdzenie szczepionki dla wszystkich grup wiekowych planowane jest na wrzesień tego roku.

100 procent skuteczności

Niemiecki BioNTech i jego amerykański partner Pfizer ogłosili niedawno, że testy kliniczne w grupie wiekowej od 12 do 15 lat w USA wykazały skuteczność szczepionki na poziomie 100 procent. Szczepionka była dobrze przyswajana, a skutki uboczne były podobne do tych w grupie wiekowej 16-25 lat.

Stan zdrowia prawie 2300 uczestników amerykańskich testów będzie monitorowany ze względów bezpieczeństwa jeszcze przez dwa lata po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki. Równolegle trwają testy kliniczne prowadzone przez BioNTech i Pfizer nad skutecznością i bezpieczeństwem szczepionki u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat.

Moderna zwiększa produkcję

Amerykańska firma farmaceutyczna Moderna planuje w przyszłym roku znacznie zwiększyć produkcję szczepionki na COVID-19, wytwarzając na całym świecie do trzech miliardów dawek. Produkcja ma zostać zwiększona w zakładach produkcyjnych w Europie i USA – podał koncern. Nowe zobowiązania finansowe spowodują podwojenie produkcji w firmach partnerskich Lonza (Szwajcaria) i Rovi (Hiszpania). Podobny przyrost planowany jest w zakładach Moderny w USA. Firma podwyższyła również prognozę dostaw na ten rok do poziomu od 800 milionów do jednego miliarda dawek.

Podobnie jak szczepionka firmy BioNTech/Pfizer preparat Moderny oparty jest na technologii mRNA. Jest uważany za bardzo skuteczny i bezpieczny, a stosuje go już wiele krajów.

