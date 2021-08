BioNTech napędza wzrost gospodarczy Niemiec

Sukces firmy BioNTech z Moguncji, która wyprodukowała szczepionkę przeciwko koronawirusowi, przyczynia się do wzrostu gospodarczego w Niemczech – uważają ekonomiści. – BioNTech może przyczynić się do wzrostu produktu krajowego brutto w tym roku o około 0,5 procenta – powiedział agencji Reutera Sebastian Dullien, dyrektor naukowy Instytutu Polityki Makroekonomicznej i Badania Koniunktury (IMK). – W efekcie wzrost gospodarczy powinien również podskoczyć o około pół punktu.

Wielu ekspertów uważa, że niemiecka gospodarka odnotuje w tym roku około czteroprocentowy wzrost, z czego jedna ósma przypadnie tylko na BioNTech. – Nie pamiętam przypadku, w którym firma miała taki wpływ na niemiecki PKB – powiedział Dullien. Jako makroekonomista nie zajmuje się on pojedynczymi spółkami. – Zdarzają się jednak rzadkie przypadki, kiedy pojedyncze przedsiębiorstwa mają znaczenie dla całej gospodarki – powiedział naukowiec. – BioNTech jest takim odosobnionym przykładem.

„Wiarygodna kalkulacja”

Wyliczenia Dulliena opierają się na – skorygowanej ostatnio – prognozie spółki. Przewiduje się, że w tym roku przychody ze sprzedaży szczepionki na COVID-19 wyniosą 15,9 mld euro (poprzednio: 12,4 mld euro). Odpowiadałoby to około 0,5 proc. produktu krajowego brutto Niemiec. – Ponieważ BioNTech pozyskuje stosunkowo niewiele produktów wstępnych z zagranicy, jest to niemal wyłącznie tworzenie wartości w kraju – powiedział ekonomista. – Co ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy.

BioNTech posiada szczepionkę opartą na nowej technologii mRNA, produkowaną m.in. w Marburgu, a także pobiera opłaty od swojego amerykańskiego partnera – firmy Pfizer.

Produkcja szczepionki firmy BioNTech w Marburgu

– Kalkulacja jest wiarygodna – powiedział główny ekonomista ING Carsten Brzeski o wyliczeniach Dulliena. – Niewiele jest firm, które zaczynają od zera i osiągają setkę, jak BioNTech – i to w ciągu jednego roku.

Również z niemieckich kręgów rządowych dobiegają głosy przyznające, że wyliczenia mogą być wiarygodne. W przypadku bardzo skutecznej szczepionki i wysokiego wskaźnika szczepień oprócz znaczących korzyści zdrowotnych mogą wystąpić również pozytywne skutki makroekonomiczne. I to nawet tej wielkości, o której mowa w analizie Dulliena – powiedział przedstawiciel rządu cytowany przez agencje Reutera.

Ogromny wzrost dzięki szczepionce

BioNTech i Pfizer jako pierwsze firmy otrzymały pod koniec 2020 r. zgodę na użycie szczepionki przeciwko COVID-19 w Unii Europejskiej i USA. – Sukces firmy BioNTech jest imponujący – podkreśla Dullien. – W Niemczech istnieje doskonały sektor badawczy, który ma potencjał na przyszłość.

Biznes szczepionkowy dodał firmie z Moguncji skrzydeł. W drugim kwartale tego roku BioNTech odnotował obroty w wysokości 5,31 mld euro. W tym samym okresie 2020 r. było to zaledwie 41,7 mln euro. Z kolei zysk netto wyniósł 2,79 mld euro po stracie 88,3 mln euro rok wcześniej.

(RTR/dom)