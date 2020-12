Biontech: możemy ruszyć z dostawami szczepionki w kilka godzin

Biontech, który wspólnie z amerykańskim koncernem Pfizer opracował jedną z pierwszych szczepionek na koronawirusa, złożył we wtorek (1.12.2020) wniosek o zgodę na dopuszczenie swojego preparatu w krajach Unii Europejskiej.

Członek zarządu firmy Sierk Poettering powiedział na konferencji prasowej z niemiecką minister ds. nauki, że w przypadku uzyskania zezwolenia Biontech będzie w stanie bardzo szybko rozpocząć dostawy. – Produkowaliśmy na zapas i wszystko co mamy, może zostać rozdysponowane w ciągu naprawdę kilku godzin – zapewnił.

Logistyka nie taka straszna

Szczepionka wymaga przechowywania w bardzo niskiej temperaturze, ale jak mówił Poettering, przy wykorzystaniu tak zwanego suchego lodu preparat będzie można przechowywać w centrach szczepień nawet przez miesiąc. Wykorzystując zwykłe lodówki, okres jego przydatności wyniesie pięć dni. Jedynie w przypadku dłuższego przechowywania konieczne będą profesjonalne zamrażarki.

Już 30 listopada o zgodę na dopuszczenie swojej szczepionki w Europie wystąpiła do Europejskiej Agencji Leków amerykańska firma Moderna. Agencja musi teraz przeanalizować wnioski. Decyzja ma zostać ogłoszona najpóźniej do 29 grudnia. Biontech poinformował, że jeśli wydane zostanie pozwolenie warunkowe, to pierwsze szczepienia mogłyby ruszyć jeszcze w tym roku.

Pierwsze szczepienia możliwe są jeszcze w tym roku

Niemcy przygotowują się do szczepień

Niemiecki minster zdrowia Jens Spahn poinformował, że w połowie grudnia w Niemczech mają być gotowe regionalne centra szczepień. – Naszym celem jest, aby pierwsze osoby z grup ryzyka oraz pracownicy sektora opieki zostali zaszczepieni w styczniu – powiedział w radiu Deutschlandfunk.

Plan zakłada, że obok regionalnych centrów szczepień powstaną także zespoły mobilne, które będą działać w domach opieki oraz szpitalach. Prawdopodobnie od wiosny szczepienia będą przeprowadzane w gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu. – Kiedy wejdziemy już do tego normalnego systemu, uda się osiągnąć wysokie liczby – zapewnił.

Niemiecki Biontech zakłada, że w tym roku na całym świecie uda się wyprodukować ok. 50 milionów dawek szczepionki, a w przyszłym roku 1,3 miliarda dawek. Szczepienie, aby było skuteczne, musi zostać przeprowadzone dwukrotnie.

(DPA/szym)

