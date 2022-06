BioNTech buduje pierwszą fabrykę szczepionek mRNA w Afryce

Niemiecka firma farmaceutyczna BioNTech zbuduje w stolicy Rwandy, Kigali, zakład, który będzie produkować jej szczepionkę na COVID-19. W czwartkowej (23.06.) uroczystości wbicia pierwszej łopaty pod budowę tej fabryki uczestniczył prezydent Rwandy Paul Kagame, głowy innych państw afrykańskich, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Przemawiając podczas tej ceremonii Kagame nazwał rozpoczęcie budowy „kamieniem milowym w kierunku szczepionkowej równości”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Olaf Scholz uczestniczyli w ceremonii za pośrednictwem łącz wideo. W swym wystąpieniu Scholz powiedział, że szczepionki mogą oznaczać ratunek życia. – Dziś został położony fundament pod to, żeby wielu ludzi mogło skorzystać w przyszłości z dobrodziejstwa szczepionek – powiedział Scholz. – Jeśli projekty firmy BioNTech zostaną zrealizowane, zaopatrzenie Afryki w pilnie potrzebne szczepionki znacznie się poprawi – podkreślił kanclerz.

Pierwsza fabryka szczepionek mRNA w Afryce

Szczepionka na COVID-19 firm BioNTech i Pfizer jest oparta na stosunkowo nowej technologii wykorzystującej informacyjny kwas rybonukleinowy (mRNA). Wraz ze szczepionką amerykańskiej firmy Moderna była ona jedną z pierwszych, w których szeroko i z powodzeniem zastosowano technologię mRNA.

Tak ma wyglądać fabryka szczepionek firmy BioNTech

Na początek zakład BioNTech w Kigali o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych będzie się składać z dwóch modułów kontenerowych do produkcji szczepionek i będzie mógł rocznie produkować około 50 milionów dawek – czytamy w komunikacie prasowym firmy. Konstrukcja oparta na kontenerach ma umożliwić zwiększanie produkcji w miarę potrzeby. Pierwszy ich zestaw ma dotrzeć do Rwandy pod koniec 2022 roku, produkcja szczepionek powinna ruszyć rok do półtora roku później.

Gdy zakład w Rwandzie rozpocznie produkcję, stanie się pierwszą fabryką szczepionek mRNA w Afryce. Wprawdzie w RPA są już produkowane komercyjnie szczepionki na COVID-19, ale ich producent wykorzystuje technologię bardziej tradycyjną – opartą na wirusach, a nie na mRNA.

Planowana szersza sieć

BioNTech zapowiada, że dostawy z zakładu w Rwandzie staną się w ciągu najbliższych kilku lat częścią szerszej sieci dostaw obejmującej kilka krajów afrykańskich, w tym Senegal i Republikę Południowej Afryki. Według firmy wszystkie szczepionki produkowane w Afryce mają być przeznaczone dla Afrykańczyków.

Jak powiedział podczas uroczystości w Kigali Ugur Sahin, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy BioNTech, kontenerowe moduły produkcyjne mogą być również wykorzystywane do produkcji szczepionek mRNA przeciwko malarii lub gruźlicy. Będzie to jego zdaniem zależało od tego, w jaki sposób te produkty będą rozwijane, oraz od przyszłych priorytetów w dziedzinie zdrowia publicznego.

Według komunikatu prasowego firmy BioNTech, jeszcze w 2022 roku kandydaci do szczepionki przeciw malarii opartej na jej platformie mRNA zaczną być testowani na ludziach.

Firma BioNTech zamierza uruchomić swój pierwszy BioNTainer (moduł kontenerowy do produkcji szczepionek) w Afryce w drugiej połowie 2022 roku

Szczepionkowe nierówności

Zakład BioNTech w Rwandzie jest częścią projektu Unii Europejskiej „Vaccine Equity for Africa” („Równość szczepionkowa dla Afryki”), który został oficjalnie zainaugurowany w lutym. – Ten projekt reprezentuje ogromny potencjał współpracy Afryki i Europy – powiedziała w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Nasze partnerstwo sprawi, że produkcja szczepionek w Afryce wejdzie na wyższy poziom.

Niskie wyszczepienie na COVID-19

W wielu krajach afrykańskich poziom wyszczepienia na COVID-19 jest niski i tylko trzy z nich mają szansę osiągnąć cel Światowej Organizacji Zdrowia, jakim jest wyszczepienie 70 procent populacji we wszystkich państwach do końca czerwca. Jak na razie tylko Mauritius i Seszele zaszczepiły 70 procent swojej populacji. Oczekuje się, że Rwanda osiągnie ten cel do końca czerwca.

Na całym kontynencie jedynie 17 procent z 1,3 miliarda mieszkańców Afryki jest w pełni zaszczepionych przeciwko wirusowi COVID-19, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to ponad 70 procent populacji – częściowo dlatego, że bogatsze kraje zgromadziły zapasy w 2021 roku, kiedy światowe zapotrzebowanie było największe, co z kolei wywołało rozgoryczenie w krajach afrykańskich.

Oczekiwania na rozpowszechnienie szczepień w Afryce nie spełniły się również z powodu takich czynników, jak utrudnienia logistyczne, dezinformacja, czy brak zapotrzebowania ze strony ludności.

Tylko trzy afrykańskie kraje osiągną cel 70-procentowego wyszczepienia do końca czerwca

Ostrożny optymizm

Rwandyjski komentator Ignatius Ssuuna uważa, że fabryka szczepionek mRNA to dobra wiadomość dla Afryki. Ssuuna stracił ojca z powodu COVID-19 w 2020 roku. On sam również zaraził się koronawirusem.

– Kiedy wynik okazał się pozytywny, byłem przerażony, zwłaszcza dlatego, że nie wiedziałam, czy będę miał dostęp do szczepionki – mówi Ssuuna. Teraz oczekuje, że dzięki nowej fabryce szczepionki na COVID-19 staną się dostępne dla wszystkich.

Autor: Isaac Mugabi (Kigali, Rwanda)

