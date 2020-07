Bill Gates odpowiada na teorie spiskowe na swój temat

Założyciel Microsoftu, Bill Gates, zaprzeczył obiegowym zarzutom wyznawców teorii spiskowych. Odnosząc się do powszechnych oskarżeń w internecie, że jest on odpowiedzialny m.in. za wybuch koronawirusa i chce się na nim wzbogacić. Gates powiedział w czwartek (23.07.2020) w amerykańskiej telewizji CNN: „Istnieje fatalne powiązanie pandemii i sieci internetowych oraz ludzi szukających prostego wyjaśnienia”. Ma on jednak nadzieję, że w końcu prawda zwycięży.

Fałszywe zdjęcia i nieprawdziwe raporty, w których Gates jest osobiście atakowany jako pomysłodawca i spekulant pandemii, były wielokrotnie umieszczane i udostępniane w internecie od początku koronakryzysu. Film, w którym miliarder jest oskarżony o chęć „wyeliminowania 15 procent populacji” poprzez szczepienia i mikroczipy był oglądany miliony razy na YouTube.

Przeinaczanie rzeczywistości

„Nasza fundacja dała więcej pieniędzy na zakup szczepionki, by ratować życie niż jakakolwiek inna organizacja” - powiedział Gates, odnosząc się do fundacji, którą założył wraz z żoną. Jego przeciwnicy powiedzieli, że fundacja chce „zarabiać pieniądze i zabijać ludzi” za pomocą szczepień. Ale to po prostu „przeinaczanie rzeczywistości”. Chodzi o „ratowanie życia” – podkreślił założyciel Microsoftu i wykazał się jednocześnie optymizmem dodając: „Głęboko wierzę w to, że w końcu zawsze wygrywa prawda”. Jednocześnie ma on nadzieję, że działania podjęte przeciwko niemu nie doprowadziły do powszechnego sceptycyzmu wobec szczepionki wśród ludzi.

Teorie spiskowe nt. Billa Gates'a znajdują swoje odbicie także na demonstracjach - jak podczas tej w Berlinie

W filmach internetowych, a częściowo także na tzw. demonstracjach higieny w Niemczech twierdzi się między innymi, że Gates złożył wniosek o „patent na koronaawirusa”, z którego teraz czerpie korzyści. W rzeczywistości patent pod nazwą koronawirus został złożony w instytucie wspieranym przez fundację Gates Foundations. Chodzi jednak o zwierzęcy patogen z dużej grupy wirusów koronowych, a nie o obecny wirus Sars-CoV-2.

(AFP/jar)