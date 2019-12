Bild: Grób Heydricha na cmentarzu w Berlinie otwarty przez nieznanych sprawców

Heydrich kierował od 1939 roku Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) będącym centralą nazistowskiego terroru zarówno wobec przeciwników w Niemczech, jak i wobec krajów okupowanych. Od 1941 roku był równocześnie zastępcą protektora Czech i Moraw. Miał ponadto za zadanie opracowanie planu wymordowania Żydów w krajach okupowanych przez Niemcy. Hitler nazwał Heydricha „człowiekiem o żelaznym sercu”.

38-letni esesman zmarł w 1942 roku wskutek powikłań po zamachu dokonanym przez czeskich bojowników w Pradze.

Heydricha pochowano na założonym w XVIII wieku Cmentarzu Weteranów (Invaliden-Friedhof) w Berlinie, gdzie znajdują się groby wielu wybitnych niemieckich dowódców. Po II wojnie światowej, zgodnie z zaleceniami zwycięskich mocarstw, grób zbrodniarza zrównano z ziemią.

Jak podał „Bild”, w czwartek (12.12.2019) rano jeden z pracowników cmentarza zauważył, że grób został otwarty, zawiadomił więc policję. Rzeczniczka policji Heidi Vogt powiedziała, że kości Heydricha pozostały w trumnie. – Z dotychczasowego śledztwa wynika, że nic nie zostało ukradzione – dodała policjantka. Sprawca lub sprawcy musieli wiedzieć, gdzie znajduje się grób, ponieważ miejsce jest nieoznaczone.

Czy to jakaś grupa lewacka chciała ukraść szczątki Heydricha? – zastanawia się „Bild”.

Tabloid zwraca uwagę, że podobne incydenty zdarzały się już w przeszłości. W 2000 roku grupa „Autonomiczni grabarze” poinformowała o wykopaniu z grobu czaszki członka nazistowskiej bojówki Horsta Wessela i wrzuceniu jej do Szprewy. „Wszyscy, którzy chcieliby oddać mu cześć, mogą uczynić to samo” – napisali uczestnicy akcji w rozesłanym do mediów piśmie.

Z ówczesnych ustaleń policji wynikało jednak, że sprawcy pomylili groby i rozkopali miejsce pochówku ojca Horsta Wessela.