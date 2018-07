"Bild": Erdogan złoży wizytę państwową w Niemczech

Prasa: Poparcie niemieckich Turków dla Erdogana porażką niemieckiej integracji

Media krytykują we wtorek (26.06.2018) poparcie niemieckich Turków dla Erdogana. Jeden z dzienników porównuje Turcję do Węgier, Polski, Włoch i USA, dostrzegając we wszystkich tych krajach „populistyczny dylemat”. (26.06.2018)