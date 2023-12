Bijatyka w berlińskiej szkole. Wielu rannych

Dyrektorka ma złamany palec, a 49 uczniów i nauczycieli odniosło mniejsze obrażenia – to bilans bijatyki w jednej ze szkół w Berlinie.

Banalna sprzeczka pomiędzy uczniami jednej ze szkół w berlińskiej dzielnicy Neukoelln przerodziła się w wielką bijatykę z wieloma rannymi – podała we wtorek (12.12.2023) policja. 52-letnia dyrektorka szkoły, która próbowała rozdzielić bijących się nastolatków, została popchnięta na ścianę i złamała palec. Zaatakowani zostali także inni interweniujący nauczyciele oraz wezwani na miejsce policjanci.

W trakcie bójki uczniowie rozpylili gaz pieprzowy, wskutek czego w sumie 49 uczniów i nauczycieli doznało podrażnień i wymagało pomocy ratowników medycznych.

Według policji powód bójki nie był poważny i nie chodziło o politykę. Dziennik „Bild” twierdzi, że poszło o piłkę nożną. Sprzeczka wybuchła około godziny 10:30 pomiędzy pięcioma czternasto- i piętnastolatkami. Jeden z nich rozpylił gaz drażniący, ale sam wbiegł w gazową chmurę. Wówczas przeciwnik chwycił puszkę z gazem i zaatakował drugą grupę uczniów. Do bójki przyłączył się kolejny 15-latek, a potem następni uczniowie. Dwaj nauczyciele, którzy interweniowali, także zostali spryskani gazem. Jedna z nauczycielek cierpiąca na astmę trafiła potem do szpitala – podał dziennik „Bild”.

Dzielnica Neukoelln uchodzi za jeden z punktów zapalnych Berlina Zdjęcie: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Punkt zapalny w Berlinie

Wezwani na miejsce policjanci zdołali nieco uspokoić sytuację. Ale także on zostali zaatakowani przez 21-letniego brata jednego z uczniów, który uderzył jednego z funkcjonariuszy pięścią w twarz. Napastnik został obezwładniony, jednak nadal obrażał i groził policjantom. Zabrano go do aresztu i wypuszczono po zakończeniu czynności policyjnych. Został oskarżony o napaść na funkcjonariuszy organów ścigania, groźby i znieważenie.

W związku z zajściami wszczęto kilka postępowań w sprawie napaści i niebezpiecznego uszkodzenia ciała. Wszyscy uczestnicy bijatyki zostali spisani i przekazani rodzicom bądź opiekunom.

Jak podał „Bild”, w szkole zwołano zespół kryzysowy i poproszono o wsparcie psychologów szkolnych.

Dzielnica Neukoelln uchodzi za jeden ze społecznych punktów zapalnych Berlina. Dotyczy to także szkoły, w której doszło do bójki. Uczęszcza do niej 750 uczniów, w większości o pochodzeniu migracyjnym.

(DPA/ widz)