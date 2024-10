Biden przekłada wizytę. Berlin żałuje, ale rozumie

Ze względu na zbliżający się huragan Milton prezydent USA Joe Biden przełożył zaplanowaną na ten tydzień wizytę w Niemczech. „Biorąc pod uwagę przewidywaną trasę i siłę huraganu”, prezydent przełoży swoją podróż do Niemiec i Angoli i będzie nadzorował przygotowania do burzy – wyjaśnił Biały Dom we wtorkowym (8.10) oświadczeniu.

Pierwotnie Joe Biden miał przybyć do Berlina w czwartek wieczorem z wizytą państwową. Miała to być druga wizyta Bidena w Niemczech, ale jego pierwsza oficjalna wizyta państwowa i zarazem pierwsza tej rangi wizyta prezydenta USA w Niemczech od ok. czterech dekad. Biden mógł liczyć na ciepłe przyjęcie władz Niemiec, które uważają go za kluczowego sojusznika m.in. we wsparciu dla Ukrainy.

Trump albo Harris. Jaka przyszłość czeka NATO? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na piątek w Berlinie zaplanowano przyjęcie Bidena z honorami wojskowymi i bankiet, a na sobotę sam Biden zaprosił do bazy sił USA w Ramstein w Nadrenii-Palatynacie na szczyt grupy kontaktowej ds. Ukrainy. Następnie miał udać się do Angoli.

Rząd Niemiec żałuje, ale rozumie

„Biały Dom poinformował nas o tym z wyprzedzeniem” – potwierdził rzecznik rządu w Berlinie. Jak podkreślił, rząd Niemiec bardzo żałuje przełożenia wizyty, ale „oczywiście rozumie to ze względu na sytuację na Florydzie”.

Joe Biden i jego zespół decyzję tę podjęli w odpowiedzi na niezwykle groźne prognozy ws. huraganu Milton, który w poniedziałek chwilowo osiągnął siłę huraganu piątego stopnia. Milton najpierw przetoczy się nad półwyspem Jukatan, a następnie, prawdopodobnie w nocy ze środy na czwartek, dotrze na ląd na Florydzie.

Jeśli utrzyma swój obecny kurs, może to być „najgorsza wichura” w regionie wokół miasta Tampa na zachodnim wybrzeżu Florydy od ponad stu lat – ostrzegło amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Pod koniec września Florydę i inne stany w południowo-wschodniej części USA nawiedził huragan Helene, który spowodował ogromne zniszczenia. Zginęło co najmniej 230 osób.

(AFP/mar)