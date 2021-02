Biden o relacjach transatlantyckich: USA wróciły

Rozmowa Merkel-Biden. „Ożywienie sojuszu”

Biden zadeklarował wolę zacieśnienia więzi transatlantyckich. Merkel zaprosiła go do Niemiec. Niemieccy dziennikarze zwracają jednak uwagę, że prezydent USA najpierw zadzwonił do przywódców Wielkiej Brytanii i Francji.