Białoruś: Niemcy grożą i niepokoją się

Białoruska polityk opozycyjna Swiatłana Cichanouska siedziała w czwartek (11.11.2021) na trybunie dla gości w Bundestagu, gdy niemiecki parlament debatował nad zaostrzającą się sytuacją na zewnętrznej granicy UE między Polską i Białorusią.

Nastrój w parlamencie był naładowany emocjami, wielu posłów dało wyraz swojemu silnemu oburzeniu, a mimo to w ciągu niespełna godziny, podczas której przedstawili swoje żądania, nie udało się im zatrzeć wrażenia, jak duża bezsilność polityczna panuje obecnie w tej sprawie.

Sytuacja na granicy ostatnio uległa dramatycznemu pogorszeniu. Białoruski dyktator Alaksander Łukaszenka pozwala coraz większej liczbie ludzi z regionów kryzysowych przylecieć na Białoruś i przenieść się na granicę z Polską, gdzie obecnie utknęli. Większe grupy migrantów wielokrotnie daremnie usiłowały sforsować zaporę z drutu kolczastego, za pomocą której Polska stara się bronić przed ich napływem na jej terytorium.

„Humanitarna katastrofa”

Co najmniej 10 osób utraciło w tych okolicznościach życie – oświadczyła w Bundestagu posłanka partii Lewica Goekay Akbulut, podkreślając, że „ci ludzie nie musiali umierać”. Odpowiedzialnością za ten dramat Lewica obciąża nie tylko Białoruś, ale także Polskę.

– Odsyłanie uchodźców znad granicy, bez wszczęcia wobec nich indywidualnego postępowania azylowego, jest oczywistym naruszeniem genewskiej Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i obowiązującego unijnego prawa azylowego – powiedziała Goekay Akbulut. Jak dodała, chodzi tu o prawa, których nie można podważyć polskimi przepisami. Jej zdaniem, stanowisko w tej sprawie musi zająć Komisja Europejska.

Parlamentarna sekretarz stanu Zielonych, Franziska Brantner, mówiła o „katastrofie humanitarnej” na granicy Polski z Białorusią. – Łukaszenka instrumentalizuje ludzi, pozwalając przylatywać migrantom z Damaszku, Dubaju, Stambułu albo z Moskwy. Mimo to ci ludzie nie są ani bronią, ani masą przetargową, tylko ludźmi z przysługującą im godnością – oświadczyła.

Merkel prosi Putina o pomoc

Kanclerz Niemiec ponownie rozmawiała w czwartek (11.11.2021) przez telefon z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Angela Merkel podkreśliła, że Białoruś poprzez systematyczne deportacje migrantów stwarza na granicy unijnej Polski sytuację nie do utrzymania. Bezbronni ludzie zaś są instrumentalnie wykorzystywani w „hybrydowym ataku przeciwko UE”.

Putin i Merkel rozmawiali już dwa dni temu przez telefon o sytuacji na granicy białorusko-polskiej. Kanclerz poprosiła prezydenta Rosji o interwencję ze względu na jego wpływ na Aleksandra Łukaszenkę. Putin ze swojej strony poprosił kanclerz, aby UE porozmawiała z Białorusią o kryzysie migracyjnym. UE obecnie przygotowuje nowe sankcje wobec Białorusi.

Polscy żołnierze i drut kolczasty na granicy polsko-białoruskiej

– Odbyłam rozmowę telefoniczną z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem i prosiłam go o wywarcie wpływu na prezydenta Łukaszenkę, ponieważ wykorzystuje się tu ludzi będących, by tak rzec, ofiarami nieludzkiej polityki, przeciwko czemu trzeba podjąć jakieś kroki, powiedziała. Zaistniały problem należy rozwiązać w ‘humanitarny sposób’, ale w tej chwili ‘tak się, niestety, nie dzieje’ – podkreśliła Angela Merkel.

Kadencja Merkel dobiega końca, partie SPD, Zieloni i FDP prowadzą rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu. Posłanka Zielonych Franziska Brantner powiedziała w Bundestagu, że jednym z „wielkich zadań” nowego rządu Niemiec będzie przeanalizowanie niemieckiej polityki wobec Rosji. Władimir Putin kryje „perfidną próbę szantażu” Łukaszenki i podtrzymuje białoruski reżim przy życiu. – Musimy zmniejszyć naszą wrażliwość i zainicjować nową politykę opartą na dialogu z jednej i stanowczości z drugiej strony – zaznaczyła Franziska Brantner.

Sankcje – także wobec państw tranzytowych

Brantner domaga się nałożenia nowych sankcji na białoruski przemysł nawozów potasowych, ale także na białoruskich polityków odpowiedzialnych za zaistniały kryzys. – Okres przedświąteczny jest ulubionym czasem na robienie zakupów przez przedstawicieli białoruskiej elity władzy w Monachium i innych miastach w Niemczech, ale tak być nie musi – powiedziała.

Konsekwencje należy wyciągnąć także w stosunku do towarzystw lotniczych, przewożących na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu. Franziska Brantner ma nadzieję, że wciąż urzędujący rząd kanclerz Merkel jak najszybciej podejmie jakieś działania w tej sprawie.

Pełniący nadal swe obowiązki minister spraw zagranicznych Heiko Maas odniósł się także do krajów tranzytowych: „Nikt nie może bezkarnie uczestniczyć w nieludzkich machinacjach Łukaszenki”.

Chociaż pod względem prawnym nie jest łatwo nałożyć sankcje na towarzystwa lotnicze przewożące migantów, ponieważ formalnie nie czynią one nic nielegalnego, to – jak powiedział – państwa unijne powinny rozważyć opcję pozbawienia praw lądowania w UE linii lotniczych tych krajów, które de facto uczestniczą w procederze przerzucania migrantów na Białoruś.

CDU/CSU są przeciwne przyjmowaniu uchodźców

– Humanitarne zaopatrzenie ludzi w białoruskim pasie przygranicznym ma priorytet – oświadczył Maas. – Do podstawowych wartości UE i jej państw członkowskich należy także udzielanie pomocy ludziom będącym w potrzebie i tę wspólną wartość należy także utrzymać na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Prawo międzynarodowe przewiduje w takiej sytuacji zapewnienie dotarcia do potrzebujących pomocy humanitarnej ze strony międzynarodowych organizacji zajmujących sie udzielaniem takiej pomocy i innych stowarzyszeń. – To musi być możliwe – podkreślił Heiko Maas.

Heiko Maas

Przemawiający w imieniu klubu poselskiego CDU/CSU w Bundestagu poseł Thorsten Frei zażądał udzielenia Polsce wsparcia w jej działaniach na rzecz ochrony granicy zewnętrznej UE z Białorusią i wprowadzenia, jako środek ostateczny, kontroli na granicy niemiecko-polskiej, z odsyłaniem do Polski migrantów w ramach Konwencji Dublińskiej.

– Migranci w żadnym wypadku nie mogą zostać rozdzieleni pomiędzy państwa unijne – podkreślił. – Właśnie na tym oparte są bowiem kalkulacje Łukaszenki, który mógłby wtedy zwiększyć nacisk na granicy z Polską i dalej wbijać klin między państwa unijne. Domaganie się rozdzielenia uchodźców między kraje UE byłoby w tej sytuacji czymś najgłupszym z naszej strony – uważa Thorsten Frei.

AfD podżega, a Łukaszenka zwiększa nacisk

Podobnie widzi to także część posłów z prawicowo-radykalnej partii AfD. Jej klub poselski ponownie wykorzystał debatę w Bundestagu do przeprowadzenia frontalnego ataku na politykę migracyjną. – Migracja nie jest żadnym prawem człowieka, a nielegalne przekraczanie granic jest aktem przestępczym – powiedzial poseł AfD Gottfried Curio i dodał: „Polska chroni siebie, Niemcy i całą UE”.

Klub poselski AfD zgłosił wniosek, aby rząd Niemiec poparł działania Polski, Węgier i innych państw europejskich podejmowane przez nie dla „obrony przed destabilizującymi ruchami migracyjnymi”. Zdaniem Alternatywy dla Niemiec do takich działań należy budowa i pilnowanie barier na granicy.

Tymczasem białoruski dyktator Alaksander Łukaszenka grozi wstrzymaniem dostaw gazu ziemnego do Europy, jeśli UE nałoży nowe sankcje na jego kraj. – My ogrzewamy Europę, a ona nam grozi – powiedział Łukaszenka, cytowany przez białoruską agencję prasową BiełTA.

– Co będzie, gdy my przerwiemy dostawy gazu? Jeśli oni nałożą na nas nowe sankcje, będziemy musieli zareagować – ostrzegł kraje unijne Aleksander Łukaszenka, wskazując na przechodzący przez terytorium Białorusi gazociąg jamalski, którym do UE dostarczany jest rosyjski gaz.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>