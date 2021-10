Białoruś blokuje Deutsche Welle w internecie

Dla dyrektora generalnego Deutsche Welle Petera Limbourga zablokowanie oferty Deutsche Welle i innych mediów przez rząd na Białorusi to akt desperacji. – Zarzut przeciwko Deutsche Welle jest absolutnie śmieszny. Pan Łukaszenka pokazał, że w walce przeciwko własnemu społeczeństwu nie zawaha się przed niczym, aby zachować władzę – podkreśla Limbourg.

I dodaje, że skala korzystania z oferty niezależnych mediów wyraźnie pokazuje, „iż ludzie na Białorusi nie ufają jużmediom sterowanym przez państwo”. – Protestujemy przeciwko zablokowaniu naszej oferty, bo ludzie mają prawo do obiektywnej informacji o sytuacji w ich kraju – podkreśla szef DW.

W czwartek, 28 października najpierw użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę, że u niektórych dostawców internetu portale informacyjne DW nie są dostępne. W międzyczasie rząd najwyraźniej wprowadził całkowitą blokadę. Także dostęp na urządzeniach mobilnych jest zakłócony.

Oficjalne ograniczenia

Na stronie internetowej białoruskiego ministerstwa informacji wiceminister Andrej Kuncewicz ogłosił, że ministerstwo postanowiło ograniczyć dostęp do szeregu portali informacyjnych w internecie, w tym do DW.

Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka

W uzasadnieniu podano, że DW na swoich stronach rozpowszechnia hiperłącza do materiałów, które na podstawie odpowiednich decyzji sądowych zostały uznane za ekstremistyczne. „Artykuł 38. ustawy o mediach przewiduje między innymi bezpośredni zakaz rozpowszechniania hiperlinków do tego rodzaju materiałów” – oświadczył Kuncewicz.

Wiosną 2021 roku Deutsche Welle znacznie rozszerzyło swoją ofertę dla Białorusi. Niemiecki nadawca na zagranicę chce w ten sposób towarzyszyć przebudzeniu społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju.

Przeciw cenzurze

Ludzie na całym świecie mają dziś większe niż kiedykolwiek możliwości komunikowania się ze sobą i nieograniczony dostęp do informacji. Często zapomina się jednak o tym, że w wielu krajach za wolność słowa grożą kary, a swobodny przepływ informacji jest niemożliwy. Walka z cenzurą jest jednym zpodstawowych pryncypiów DW, która konsekwentnie angażuje się na rzecz tego, by w każdym miejscu ludzie mieli informacje dotyczące środowiska, w którym żyją.

W wielu krajach państwowa kontrola nad infrastrukturą prowadzi do cenzury bądź całkowitego blokowania informacji. DW od dawna pracuje nad rozwiązaniami, pozwalającymi obejść cenzurę. Na przykład w krajach, w których rządy ograniczają bądź blokują dostęp do niezależnych wiadomości, mieszkańcy mogą anonimowo dotrzeć do treści DW poprzez projekt Tor (The Onion Routing, czyli technikę trasowania cebulowego). Strony internetowe, które są dostępne przez Tor, można rozpoznać po rozszerzeniu „onion”. Aby uzyskać dostęp do tych stron, potrzebna jest specjalna przeglądarka, jak oparty na Firefoksie Tor Browser.

W minionej dekadzie DW wdrożyła system obchodzenia cenzury Psiphon, który działa poprzez sieć różnych serwerów proxy. Dzięki tej technologii użytkowniczki i użytkownicy w krajach takich, jak Chiny i Iran mają możliwość dostępu do informacji z wiarygodnych źródeł.

(DW)