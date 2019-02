Bezrobotnym obcokrajowcom z UE przysługuje zasiłek na dzieci

W myśl orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) w Luksemburgu zatrudnienie nie jest warunkiem otrzymywania świadczeń rodzinnych. Na prawo do zasiłku na dziecko (Kindergeld) nie ma także wpływu fakt, że osoba ubiegająca się o niego sama korzystała wcześniej z zasiłku. Wynika to z przepisów UE regulujących systemy zabezpieczeń socjalnych, jak orzekł TSUE.

Konkretnie chodziło o przypadek Rumuna, który od 2003 r. mieszka w Irlandii i który wniósł skargę do TSUE z powodu wstrzymanego zasiłku dla jego dzieci żyjących w Rumunii. Od 2009 r. mężczyzna jest bez zatrudnienia. Przez rok korzystał z zasiłku dla bezrobotnych oraz otrzymywał zasiłek na potomstwo. Przez kolejne trzy lata Rumun żył z zasiłku socjalnego, ale wstrzymano mu jednocześnie zasiłek na dzieci. Poszkodowany wniósł pozew do sądu najwyższego, a ten przekazał sprawę dalej do rozpatrzenia TSUE.

„Nie ma dzieci drugiej kategorii”

Dwa tygodnie temu Komisja Europejska wdrożyła postępowanie przeciwko Austrii z powodu naruszenia przepisów dot. zasiłku na dzieci. W kraju tym obowiązuje od roku indeksacja tego świadczenia. Oznacza to, że wysokość zasiłku na dzieci, które nie przebywają z rodzicami w Austrii, lecz w kraju pochodzenia, nie jest stała, lecz obliczana na podstawie kosztów utrzymania w tym kraju. Rząd w Wiedniu liczy, że dzięki indeksacji zaoszcządzi około 100 mln euro.

Unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen odrzuciła indeksację jako nieuczciwą. „W UE nie ma dzieci drugiej kategorii – powiedziała. Jeśli Austria nie zareaguje w ciągu dwóch miesięcy na wdrożenie przez UE postępowania, również i ten spór znajdzie się na wokandzie TSUE w Luksemburgu.

Dopiero co w czerwcu 2016 sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE orzekli, że kraje członkowskie w pewnych okolicznościach mają prawo odmówić płacenia zasiłku dla dzieci obcokrajowców z UE. Swoje orzeczenie uzasadnili tym, że świadczenia socjalne dla niepracujących obywateli UE mogą być powiązane z określonymi uwarunkowaniami, jak np. z legalnym pobytem.

dw/jar