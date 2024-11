Członkini Zielonych chce przedziałów dla kobiet w metrze

Wprowadzenie oddzielnych przedziałów dla kobiet miałoby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerek. Ideę propaguje berlińska posłanka Zielonych Antje Kapek. „Jest bardzo ciekawy pomysł, który skopiowałam z Tokio, gdzie wieczorami tworzone są specjalne przedziały dla kobiet”, powiedziała polityk. Wcześniej pisała o tym gazeta „Bild”.

„Tutaj mają bezpieczną przestrzeń, która pozwala im podróżować także w tłumie i w godzinach szczytu, bez narażania się na nieprzyjemne dotykanie”, dodała. Szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy jest tłoczno, jest to często problemem dla kobiet, uważa Kapek. Podkreśliła, że liczba napaści na kobiety wzrasta.

Na razie chodzi jedynie o pomysł Zielonych w Berlinie. Do tej pory nie pojawił się żaden wniosek legislacyjny.

Gwałt na U3

Przyczyną powstania takiej propozycji jest gwałt, do którego doszło wiosną tego roku w pociągu berlińskiego metra wiosną tego roku. 33-letni mężczyzna jest podejrzany o napaść seksualną na kobietę na linii U3 w dzielnicy Zehlendorf.

Po popełnieniu przestępstwa miał opuścić pojazd i pojechać dalej autobusem. Po kilku tygodniach został zatrzymany.

Wystarczające środki ostrożności?

Berlińskie przedsiębiorstwo transportowe (BVG) jest sceptycznie nastawione do propozycji Zielonych i tłumaczy, że istniejące środki ostrożności w pociągach metra są wystarczające. „My ciężko pracujemy na to, by wszyscy pasażerowie dotarli do celu na bezpiecznie i z dobrym samopoczuciem. To jest nasz cel”, oświadczyła firma w odpowiedzi na zapytanie niemieckiej agencji informacyjnej DPA.

„Każdy, kto źle się poczuje lub potrzebuje pomocy, ma możliwość zadzwonienia do naszej ochrony z telefonu alarmowego o każdej porze dnia i nocy na każdym dworcu”, wyjaśnia operator berlińskiego metra. BVG wskazało również na 250 pracowników ochrony, którzy pełnią służbę przez całą dobę. „Stacje priorytetowe są stale obsadzone w dzień i w nocy, a wszystkie stacje końcowe między 20:00 a 5:00 rano”.

