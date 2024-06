Prasa: wzrost nielegalnych wjazdów do Niemiec z Polski

W ostatnich miesiącach wzrosła liczba migrantów przedostających się do UE od strony Białorusi. Tym samym więcej jest nielegalnych wjazdów do Niemiec z Polski – pisze „Berliner Zeitung”.

Niemiecki dziennik „Berliner Zeitung” opisuje w poniedziałkowym wydaniu (24.06.2024) incydenty graniczne, które „wywołują w Polsce poruszenie”. W przypadku incydentu z afgańską rodziną, gdy niemiecka policja przetransportowała migrantów na polską stronę granicy, polskie media obszernie donoszą o „skandalu” – pisze berlińska gazeta, opisując szczegóły sprawy.

Wzrost migracji z Białorusi

Jak podaje, w ostatnich miesiącach znowu wzrosła liczba migrantów przedostających się do UE od strony Białorusi. Tym samym rośnie też liczba nielegalnych przekroczeń granicy z Niemcami. Od stycznia do kwietnia br. na granicy polsko-niemieckiej służby odnotowały 5621 osób, które nielegalnie wjechały do Niemiec z Polski. W tym samym okresie ubiegłego roku takich osób było więcej – 6564 – czytamy. W styczniu tego roku niemiecka policja odnotowała 26 osób, które nielegalnie dostały się do Niemiec przez szlak białoruski, w lutym – 25, a w kolejnych miesiącach już odpowiednio 861 i 891 osób.

To efekt „hybrydowej wojny” prowadzonej przez Kreml, a celem przywódców Rosji i Białorusi jest presja na UE przez celowe sprowadzanie migrantów. „Ma to osłabić szczególnie twardych sojuszników Ukrainy i białoruskiego ruchu demokratycznego – Litwę i Polskę” – pisze „Berliner Zeitung”.

Szczelna granica

Jednocześnie organizacje praw człowieka i krytycy PiS, jak i obecnego gabinetu Tuska zarzucają rządowi brutalną politykę uszczelniania wschodnich granic UE i NATO. I choć w porównaniu z jesienią 2021 roku liczba migrantów od strony Białorusi zmniejszyła się wskutek zabezpieczenia granicy, migracja pozostaje jedną z kluczowych kwestii w polskiej polityce wewnętrznej.

Większość Polaków opowiada się za odesłaniem uchodźców z powrotem na Białoruś. W sondażu Ipsos popiera to 67 proc. pytanych i tylko 19 proc. jest za wpuszczeniem ich do kraju, aby mogli wystąpić o azyl. Według innego sondażu ponad 80 proc. Polaków opowiedziało się za użyciem broni przez Straż Graniczną.

W odpowiedzi na śmiertelny atak nożem na żołnierza, rząd Donalda Tuska powrócił do „kontrowersyjnego środka” opracowanego wcześniej przez rząd PiS – wprowadzenia 60-kilometrowej strefy buforowej – pisze „Berliner Zeitung”.

