Berliner Zeitung: W szkołach brakuje miejsc dla uczniów z Ukrainy

W całym Berlinie utworzono dotąd ponad 50 klas powitalnych dla uczniów z Ukrainy. Najwięcej – 27 – jest ich w dzielnicy Mitte. Brakuje jednak pomieszczeń, gdzie może odbywać się nauka. Coraz częściej uczniowie z Ukrainy uczą się w salach klubów młodzieżowych, centrach rodzinnych czy pozaszkolnych placówkach edukacyjnych – podaje w poniedziałek (16.05.2022) „Berliner Zeitung“.

Szkoła w biurze

Cytowana przez gazetę Stefanie Remlinger, radna dzielnicy Mitte odpowiedzialna za szkolnictwo, ostrzega, że ze względu na brak miejsca szkoły nie pomieszczą dodatkowej liczby dzieci:

„Istnieje niebezpieczeństwo, że nie będziemy w stanie kształcić setek dzieci (z Ukrainy), lub że będzie to miało drastyczne skutki dla innych placówek" – czytamy w „Berliner Zeitung“. Remlinger ma nadzieję, że uda się wykorzystać jedną z byłych szkół, gdzie obecnie mieści się schronisko dla uchodźców. W przeciwnym razie jedynym wyjściem będzie wynajęcie powierzchni biurowych lub przeznaczenie np. szkół muzycznych na potrzeby edukacyjne uchodźców. „Dla nauczycieli szkół muzycznych, których warunki zatrudnienia już teraz są nienajlepsze, sytuacja ta rodzi ogromne obawy egzystencjalne“ – mówi Stefanie Remlinger „Berliner Zeitung“.

Aby umożliwić nauczanie większej liczbie dzieci, w Berlinie opracowano nowy format zajęć. Lekcje prowadzą przybyli do Niemiec nauczyciele z Ukrainy w asyście wykładowców tzw. uniwersytetów ludowych. Już teraz wiadomo jednak, że także to rozwiązanie nie jest wystarczające – podaje gazeta.

Możliwości wyczerpane

Z brakiem miejsc w szkołach dla dzieci z Ukrainy borykają się także inne berlińskie dzielnice. W Pankow rozważa się wykorzystanie m.in. bibliotek oraz ośrodków młodzieżowych do prowadzenia lekcji dla uchodźczych dzieci. W położonej na wschodzie miasta dzielnicy Marzahn-Hellersdorf już teraz zajęcia odbywają się w klubach młodzieżowych i dzielnicowych oraz centrach rodzinnych. „To świadczy o tym, że kończą nam się możliwości. Jedyne, co nam jeszcze pozostaje, to zwiększyć liczbę uczniów w klasach albo postawić namioty przed szkołami“ – mówi gazecie Thorsten Kuehne, radny dzielnicy Marzahn-Hellersdorf.

Sytuację komplikuje fakt, że wciąż nie wiadomo, ile dzieci ostatecznie będzie uczęszczać do szkół. Jak dotąd wielu uczniów z Ukrainy korzysta z nauki przez internet. Wkrótce ukraiński rok szkolny dobiegnie jednak końca. „Nie wiemu, co się wtedy stanie“ – przyznaje Stefanie Remlinger.

Krytyka Senatu

W obliczu wyzwań, przed jakimi stoją berlińskie dzielnice, przedstawiciele szkolnictwa krytykują brak działań ze strony Senatu Berlina. Ze strony polityków miejskich pojawiły się wezwania do opracowania raportu na temat 54 tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy dotąd przybyli do stolicy Niemiec. „

Edukacja jest kluczem do integracji i uczestnictwa w życiu społecznym. Aby najpóźniej w nowym roku szkolnym zapewnić wszystkim ukraińskim dzieciom i młodzieży możliwość uczęszczania do przedszkoli i szkół, muszą już teraz wszyscy zarejestrowani Ukraińcy zostać zapytani o swoje plany edukacyjne“ – uważa Silke Gebel, współprzewodnicząca frakcji Zielonych. Jej zdaniem, rozwiązaniem byłoby pozyskanie większej liczby ukraińskich nauczycieli i pozwolenie im na wykonywanie zawodu, mimo iż – inaczej niż w Niemczech – nauczają oni zwykle tylko jednego przedmiotu.

