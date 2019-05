Berlin zwiększa wydatki na NATO

Niemcy zgłosiły NATO największy od dziesięcioleci wzrost wydatków na obronność. Berlin spodziewa się, że w tym roku wyniosą one ponad 47 mld euro. W porównaniu z rokiem 2018 oznacza to wzrost o 5 mld i wydatek rzędu 1,35 proc. PKB. To pierwszy tak duży wzrost od czasów zimnej wojny.

Zażegnać spór z Trumpem

Rząd w Berlinie spodziewa się, że dzięki wyższym wydatkom zażegna – przynajmniej na jakiś czas – spór w szeregach NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump od dawna skarży się na niesprawiedliwy podział obciążeń w Pakcie Północnoatlantyckim i atakuje przede wszystkim Niemcy. Według Trumpa RFN w porównaniu z innymi krajami angażuje się w niewystarczający sposób.

Podczas szczytu NATO latem ubiegłego roku Trump nie wykluczył nawet, że Stany Zjednoczone opuszczą Pakt, jeśli wszyscy partnerzy nie zaczną przeznaczać do wspólnego budżetu obronnego po 2 proc. swojego PKB.

Jeden cel, różne interpretacje

Tłem amerykańskich żądań jest ustanowiony w 2014 roku cel, mówiący o 2 proc. Cel ten jest jednak różnie interpretowany. Według USA wszystkie państwa członkowskie NATO zobligowały się wówczas, że do roku 2024 osiągną ten cel.

Rząd w Berlinie wskazuje natomiast, że w postanowieniu jest mowa jedynie o dążeniu do celu, ale nie o jego osiągnięciu. Minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen zapowiedziała podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie, że w 2024 roku Niemcy osiągną pułap 1,5 proc. – I potem będziemy kierować się w stronę dwóch procent – zapewniła.

Z danych, które Berlin przekazał do centrali NATO, wynika, że w roku 2020 wyda na cele obronne ponad 49 mld euro – co będzie odpowiadać udziałowi w PKB rzędu 1,38 proc. Rok temu udział ten wynosił zaledwie 1,23 proc.

dpa/dom