Berlin. Władze chcą zaadaptować hale targowe na szpital

Odpowiedzialna za służbę zdrowia w tym mieście-landzie senator (minister) Dilek Kalayci (SPD) zapowiedziała zaadaptowanie hal Targów Berlińskich na sale szpitalne. Mają one pomieścić 1000 łóżek. W przystosowaniu pomieszczeń pomóc ma m.in. Bundeswehra.

Dodatkowy szpital ma pomóc w przyjmowaniu chorych na Covid-19 w razie, gdyby pozostałe placówki nie dawały sobie rady z ilością pacjentów.

W ramach przygotowań do rozwoju pandemii berlińskie władze zaapelowały też do szpitali o przesunięcie lub odwołanie mniej ważnych dla zdrowia pacjenta operacji. Celem jest wygospodarowanie dodatkowych możliwości leczenia pacjentów zarażonych koronawirusem. Władze wezwały również szpitale do stworzenia dodatkowych miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej wyposażonych m.in. w respiratory.

Władze Berlina spodziewają się rosnącej liczby chorych na Covid-19. "Najwięcej pacjentów w ramach pandemii SARS-CoV-2 oczekujemy w kolejnych miesiącach" - napisano w komunikacie prasowym.

(EPD/du)