Berlin. Udaremniony plan ataku na ambasadę Izraela

W sobotę (19.10.2024) w Bernau pod Berlinem aresztowano 28-letniego Libijczyka podejrzanego o wspieranie organizacji terrorystycznej „Państwo Islamskie” (IS) i planowanie ataku na ambasadę Izraela w Berlinie. O aresztowaniu jako pierwsza informowała gazeta „Bild”.

W niedzielę podejrzany ma stanąć przed sędzią śledczym Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe. Sędzia musi wyjaśnić, czy Libijczyk zostanie zatrzymany w areszcie. Prokuratura federalna oskarżyła go o wspieranie zagranicznej organizacji terrorystycznej. Jednak jak bliskie są jego powiązania z „Państwem Islamskim” oficjalnie nie wiadomo. Jak podał rzecznik prokuratury federalnej, przeszukano mieszkanie oskarżonego w Bernau.

Plan ataku potwierdziła ambasada Izraela w Berlinie.

Przeszukania w Nadrenii Północnej- Westfalii

Według informacji podanych przez „Bild”, niemieckie władze namierzyły mężczyznę po otrzymaniu konkretnych wskazówek od zagranicznych służb wywiadowczych. Nadal nie jest jasne, czy w prawdopodobnym ataku na ambasadę miała być użyta broń lub materiały wybuchowe.

Istniały przesłanki, że podejrzany chciał po ataku uciec do krewnego w Sankt Augustin w Nadrenii Północnej -Westfalii, a następnie wyjechać za granicę. Według „Bilda” krewny Libijczyka nie jest obecnie uznawany za podejrzanego, lecz tylko za świadka. Zabezpieczony został ewentualny materiał dowodowy.

„Nie ogranicza się do retoryki nienawiści”

Ambasador Izraela w Niemczech Ron Prosor podziękował niemieckim służbom za zapewnienie bezpieczeństwa misji dyplomatycznej. „Antysemityzm muzułmański nie ogranicza się jedynie do pełnej nienawiści retoryki, ale wspiera światowy terroryzm” – podkreślił dyplomata. Pracownicy ambasady Izraela są szczególnie narażeni, ponieważ „stoją na pierwszej linii frontu działań dyplomatycznych”.

„Antysemityzm muzułmański wspiera światowy terroryzm" - uważa ambasador Izraela Ron Prosor Zdjęcie: Alina Schmidt/picture alliance/dpa

Plany „nienawistników Izraela” nie mogą się spełnić

Po aresztowaniu domniemanego zwolennika IS minister sprawiedliwości Marco Buschmann stanowczo ostrzegł przed zagrożeniem terrorystycznym ze strony islamistów w Niemczech. Jak podkreślił polityk FDP w rozmowie z agencją DPA, szczególnie często dotknięte są izraelskie placówki. Jak dodał: „Ochrona izraelskich instytucji w Niemczech jest szczególnie ważna w tych czasach, gdy fanatyczna nienawiść do Izraela i antysemityzm rosną na całym świecie, a islamski terroryzm zyskuje coraz więcej zwolenników”. Będziemy nadal „robić wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że groźne plany nienawistników Izraela i antysemitów nie dojdą do skutku”.

W podobnym tonie wypowiedziała się minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, która określiła ochronę żydowskich i izraelskich placówek jako „kluczową”. Jak podkreśliła socjaldemokratka w niedzielę, „ma to dla nas ogromne znaczenie”. „Działamy z najwyższą czujnością i uwagą w obliczu wysokiego poziomu zagrożenia”. Faeser doceniła również działania organów ścigania. „Śledztwo Prokuratora Generalnego teraz wyjaśni bliższe tło i okoliczności sprawy” – zapewniła szefowa MSW.

Niemiecka Prokuratura Federalna zajmuje się między innymi aktami terroryzmu motywowanego islamizmem. W rocznym raporcie urzędu prokurator generalny Jens Rommel uznał to za jedno z głównych zagrożeń dla Niemiec. Według Rommla prawie 500 z ponad 700 dochodzeń w sprawie terroryzmu i bezpieczeństwa państwa wszczętych w ubiegłym roku dotyczyło właśnie terroryzmu islamskiego.

(DW;DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>