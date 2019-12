Berlin: szczyt ws. rekrutacji zagranicznych fachowców

Jak zaznaczył minister zdrowia RFN Jens Spahn, Niemcy zdane są na nabór specjalistów za granicą, przede wszystkim w opiece zdrowotnej i pielęgnacyjnej.

– Dlatego szukamy pomocy za granicą, która by do nas pasowała: ludzi, którzy są zmotywowani, dobrze wykształceni i gotowi żyć wedle naszego kanonu wartości – powiedział chadecki polityk w rozmowie z dziennikarzami grupy medialnej Funke. – Tacy właśnie powinni być pracownicy, których poszukujemy. Jak zaznaczył minister Spahn, już powstają struktury pozwalające na znacznie szybsze sprowadzanie do Niemiec m.in. zagranicznych opiekunów.

Minister Jens Spahn

„Nie powtarzać błędów!”

Także pełnomocniczka rządu ds. integracji Annette Widman-Mauz domaga się ukierunkowanych zabiegów o zagranicznych pracowników, co umożliwia nowa ustawa o naborze specjalistów. – Im konkretniej określać będziemy grupy zawodowe, w których występują braki i regiony, w których szczególnie intensywnie poszukiwać będziemy specjalistów, tym skuteczniej działać będzie ta ustawa – powiedziała chadecka polityk dziennikarzom grupy Funke. Ostrzegała jednocześnie przed popełnianiem błędów z przeszłości.

– Błędem było na przykład to, że systematycznie nie integrowano gastarbeiterów, którzy w latach 50. i 60. przybywali do Niemiec. Firmy, organizacje i samorządy muszą bardziej wspierać integrację zagranicznych pracowników we wszystkich obszarach życia. To, czego brakowało tureckiemu górnikowi z pierwszego pokolenia gastarbeiterów, to musi dostać dzisiaj pielęgniarka z Filipin.

Winny rozwój demograficzny

Minister gospodarki Peter Altmaier w rozmowie z berlińskim dziennikiem „Tagesspiegel” wymienił główne kraje, gdzie będzie się poszukiwać pracowników: Brazylia, Indie i Wietnam.

– Trzeba zwrócić się do krajów, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi, dobrze wykształconych i zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech. Oczywiście także specjaliści z innych krajów mogą ubiegać się o pracę w Niemczech, o ile w dostatecznym stopniu znają język, mają odpowiednie kwalifikacje i są w stanie sami utrzymać się przez kilka pierwszych miesięcy – wyliczał minister Altmaier. Zaznaczył przy tym, że konieczne będzie uproszczenie procedur wizowych i uznawanie zagranicznych dyplomów kształcenia zawodowego.

– Chodzi także o to, żeby utrzymać wysoki poziom socjalnych zabezpieczeń. W obliczu rozwoju demograficznego napływ specjalistów jest niezbędny – podkreślał.

W spotkaniu na szczycie w Urzędzie Kanclerskim weźmie udział prawie cały gabinet rządowy, z kanclerz Merkel na czele, oraz przedstawiciele krajów związkowych, związków zawodowych, Federalnej Agencji Pracy oraz dużych zrzeszeń gospodarczych i pracodawców.

Główny akcent położony będzie na konkretną implementację nowej ustawy o rekrutacji zagranicznych specjalistów, która wejdzie w życie 1 marca 2020.

afp/ma