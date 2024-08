Berlin. Powstał ośrodek dla kobiet – ofiar przemocy

Co cztery minuty jedna kobieta w Niemczech staje się ofiarą przemocy domowej. Powstał nowy ośrodek pomocy.

W czwartek (15.08.) na berlińskim Dworcu Wschodnim otwarto ośrodek dla kobiet, które padły ofiarą przemocy. „To niedopuszczalne, że co cztery minuty jakaś kobieta w Niemczech staje się ofiarą przemocy domowej. Nikt nie powinien się wstydzić bycia ofiarą przemocy”, powiedziała federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) podczas otwarcia biura policji, gdzie poszkodowane kobiety będą mogły uzyskać poradę i wsparcie.

Nowe centrum kontaktowe ma na celu obniżenie progu powstrzymującego ofiary przed szukaniem pomocy i składaniem skarg.

„Chcemy, aby więcej sprawców zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej i aby więcej kobiet było chronionych przed przemocą”, podkreśliła minister. Policjanci odpowiedzialni za centrum „drop-in” zostali specjalnie przeszkoleni do swojej pracy. Mają pomagać kobietom i składać raporty, tak by sprawcy mogli być ścigani.

Wzrost liczby ofiar przemocy domowej

Centrum będzie otwarte przez całą dobę. Za bezpieczeństwo na dworcach odpowiedzialna jest w Niemczech policja federalna. Według MSW drugi taki punkt planowany jest na Dworcu Głównym w Kolonii.

Jak wynika z raportu sytuacyjnego przedstawionego w czerwcu przez Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA), w 2023 roku było ponad 256 000 ofiar przemocy domowej. Było to o 6,4 procent więcej niż w roku poprzednim. 70,5 proc. ofiar to kobiety, podczas gdy trzy czwarte (75,6 procent) domniemanych sprawców to mężczyźni.

