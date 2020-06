Berlin: Ponad sto miliardów na ożywienie gospodarki po pandemii

Niemiecka koalicja rządowa uzgodniła po dwudniowych negocjacjach kolejny pakiet działań w celu ożywienia gospodarki po pandemii koronawirusa. Obejmuje on 57 punktów. W tym i przyszłym roku rząd zamierza wydać 130 mld euro – poinformowała w środę wieczorem (03.06.2020) kanclerz Angela Merkel. 120 mld będzie pochodzić z budżetu federalnego.

Podatek VAT

Kluczowa decyzja dotyczy obniżenia na sześć miesięcy podatku VAT z 19 do 16 proc. i z 7 do 5 proc. Ulga będzie obowiązywać od 1 lipca do końca roku. Niższy podatek obejmie także towary codziennego użytku, w tym artykuły spożywcze.

Obniżone zostaną ponadto ceny prądu. W tym celu dopłata EEG na wsparcie elektrowni wytwarzających prąd ekologicznie zostanie zmniejszona od 2021 roku dzięki dotacjom z budżetu federalnego. Promowana będzie także elektromobilność – państwowy wkład istniejącej już premii ulegnie podwojeniu. W przyszłości państwo będzie subsydiowało zakup samochodu elektrycznego sumą 6 tys. euro. Nie będzie natomiast ogólnej premii za zakup samochodu.

300 euro na dziecko

Rodziny z dziećmi otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 300 euro na każde dziecko.

Pomoc finansową otrzymają także gminy. Pieniądze z budżetu federalnego i budżetów krajów związkowych mają zrekompensować straty gmin z podatku od działalności gospodarczej.

Kanclerz Merkel zapewniła, że wspólnymi siłami spróbuje się wyjść z niezwykle trudnej sytuacji. – Chcemy dynamicznie wyjść z kryzysu – dodał wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz.

Miliardy dla Deutsche Bahn

Pomoc finansową otrzyma również kolej. Z powodu utraty dochodów w wyniku koronakryzysu rząd Angeli Merkel chce zapewnić koncernowi Deutsche Bahn dodatkowy kapitał w wysokości 5 mld euro.

Przewidziano także pomoc w wysokości 2,5 mld euro dla przedsiębiorstw transportu publicznego.

