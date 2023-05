Berlin. Nożownik trafi na leczenie psychiatryczne

Mężczyzna, który zaatakował w środę dzieci w jednej z berlińskich szkół, trafi do szpitala psychiatrycznego. Stan dwóch ugodzonych nożem uczennic jest poważny.

Motyw ataku nożem na dwie dziewczynki na szkolnym boisku w berlińskiej dzielnicy Neukoelln wciąż nie jest znany. Nie ma żadnych ustaleń dotyczących motywu, którym kierował się podejrzany – poinformowały w czwartek (04.05.2023) policja i prokuratura.

Mężczyzna może być chory psychicznie, ponadto podejrzewa się, że zażywa narkotyki. Istnieją przesłanki wskazujące, że właśnie spożywanie środków odurzających spowodowało u niego chorobę psychiczną.

Według śledczych 38-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Mężczyzna miał zaatakować nożem kuchennym dwie uczennice w wieku 7 i 8 lat. Młodszą dziewczynkę miał dźgnąć kilka razy. Obecnie pojawiają się sprzeczne informacje co do stanu zdrowia zranionych dziewczynek i tego, czy ich życie jest zagrożone.

38-letni mężczyzna został zatrzymany przez śledczych na terenie szkoły i nie stawiał oporu. Na razie nie wiadomo, czy znał dzieci, które zranił.

Ewangelicka szkoła, na terenie której doszło do ataku nożownika Zdjęcie: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Uczniowie byli świadkami tragedii

Szkoła, na teren której wszedł sprawca, jest placówką ewangelicką. Biskup Kościoła ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc, Christian Staeblein, nie krył przerażenia tym, co się wydarzyło.

– Potworny atak na dwoje dzieci w ewangelickiej szkole w Berlinie-Neukoelln szokuje mnie i głęboko porusza – powiedział, odwiedzając szkołę dzień po ataku nożownika.

Wiadomo, że około 30 uczniów i uczennic było świadkami tragedii. Również wychowawcy pracujący w świetlicy szkoły widzieli, jak nożownik atakuje. Mogą skorzystać ze wsparcia psychologów, którzy są do ich dyspozycji.

W najbliższych tygodniach szkole ma zostać udostępniona ochrona. Na razie nie wiadomo, czy miejsce to zostanie trwale zabezpieczone, ale zostanie to poddane dyskusji.

(DPA, AFP/gwo)

