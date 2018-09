Berlin: Piotr Wierziłow został przypuszczalnie otruty

W ubiegły wtorek Piotr Wierziłow trafił do szpitala w Moskwie, w weekend został przywieziony do berlińskiej kliniki uniwersyteckiej Charité. Jej lekarze uważają za bardzo prawdopodobne, że został on otruty. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć symptomy, jakie wystąpiły u niego w bardzo krótkim czasie – powiedzieli lekarze we wtorek (18.09.2018) na konferencji prasowej w Berlinie. Z tego samego założenia wychodzili najwyraźniej także specjaliści w Moskwie – dodał szef zarządu Charité Karl Max Einhäupl.

Jego życiu nic już nie zagraża

W ubiegłym tygodniu Wierziłow po zjedzeniu czegoś w Moskwie nagle zachorował. Prawie nie widział, nie był prawie w stanie ani mówić, ani się poruszać. Najpierw trafił do szpitala w Moskwie, w sobotę wieczorem został przewieziony samolotem do Berlina. Akcję zorganizowała prywatna inicjatywa Cinema for Peace. Bliscy Wierziłowa przypuszczają, że było to ostrzeżenie lub zamach na jego życie – powiedział w weekend agencji DPA założyciel inicjatywy Jaka Bizilj.

Za akcję na stadionie Piotr Wierziłow został skazany na 15 dni pozbawienia wolności

Lekarze Charité nie stwierdzili jeszcze, jaka substancja została zaaplikowana Wierziłowowi. Pewne jest tylko, że dawka musiała być wysoka. Lekarze wykluczają natomiast nadużycie narkotyków. – Nic nie wskazuje na problem z narkotykami – stwierdził Karl Max Einhäupl.

Chory nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale jego życiu już nic nie zagraża. Jak stwierdzili specjaliści Charité, dzięki szybkiej interwencji otrucie w żadnej chwili nie stanowiło śmiertelnego zagrożenia. To, że nie doszło do najgorszego, to zasługa lekarzy w Moskwie, którzy natychmiast po przyjęciu Wierziłowa do szpitala przeprowadzili płukanie żołądka i dializę.

Akcja na stadionie

Piotr Wierziłow posiada obywatelstwa rosyjskie i kanadyjskie, jego rodzina jest w posiadaniu wizy Schengen. – Dlatego możliwe było tak szybkie przewiezienie go z Moskwy do Berlina – wyjaśnił Jaka Bizilj z Cinema for Peace.

Wierziłow jest aktywistą rosyjskiej grupy Pussy Riot, znanej z działalności artystycznej i opozycyjnej wobec rosyjskich władz. W połowie lipca podczas finałowego meczu mundialu w Moskwie razem z trzema aktywistkami grupy Wierziłow wtargnął na boisko w policyjnym mundurze. Był to protest m.in. przeciwko brutalności policji w Rosji. Wszyscy zostali skazani za to na kilkutygodniowy areszt. Dzięki spektakularnym akcjom skierowanym przeciwko samowoli rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości i korupcji grupa Pussy Riot stała się znana na całym świecie.

(DPA/stas)