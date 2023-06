Trójkąt Weimarski o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa

Niemcy, Francja i Polska rozmawiają o długoterminowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się w poniedziałek (12.06.2023) wieczorem w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Przed wspólnymi obradami Andrzej Duda zaapelował: - Ukraina czeka na wyraźny sygnał w sprawie jasnej perspektywy jej członkostwa w NATO.

Takie jest oczekiwanie ukraińskiego rządu i żołnierzy broniących tego zaatakowanego przez Rosję kraju. Wyraził nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO w Wilnie przyniesie „światełko w tunelu”, za którym tęskni Ukraina.

Wsparcie dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec wskazał, że główne wysiłki są obecnie skierowane na wspieranie Ukrainy w jej walce obronnej przeciwko Rosji: - Będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne, jesteśmy na to przygotowani - zapewnił szef niemieckiego rządu. Niemniej jednak, jak podkreślił, nasilona debata na temat gwarancji bezpieczeństwa ma sens: - Będziemy nadal robić to bardzo intensywnie i zakończymy, gdy pojawi się wspólny wynik rozmów. Ale jedno jest pewne: potrzebujemy czegoś takiego i potrzebujemy tego w bardzo konkretnej formie - powiedział.

Także prezydent Francji Emmanuel Macron był bardziej powściągliwy niż Andrzej Duda. Powiedział, że należy rozmawiać o „wsparciu NATO dla Ukrainy, aby dać jej wszystkie perspektywy, do których ma ona prawo”. Ponadto wyraził nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO „pozwoli wytyczyć ścieżkę i opracować jasną wizję dla przyszłości zbiorowego bezpieczeństwa”.

Ukraina do NATO?

Na szczycie NATO w Wilnie w dniach 11-12 lipca Ukraina chce uzyskać konkretną perspektywę przyjęcia jej do tego sojuszu obronnego. Jednak ważni sojusznicy hamują jej oczekiwania. W związku z przypuszczalnie długim okresem przejściowym trwają dyskusje na temat przekształcenia istniejącej Komisji NATO-Ukraina w nową Radę NATO-Ukraina. Takie wspólne forum konsultacyjne byłoby ważnym krokiem umożliwiającym omawianie z Ukrainą kluczowych kwestii bezpieczeństwa jak równy z równym.

Emmanuel Macron zaznaczył również, że ukraińska kontrofensywa rozpoczęła się kilka dni temu i potrwa kilka miesięcy. Francja niedawno zwiększyła dostawy broni i amunicji dla Ukrainy i nadal je realizuje. - Kontrofensywa jest faktem. Chcemy, aby okazała się jak największym sukcesem, aby móc następnie rozpocząć fazę negocjacji na dobrych warunkach - powiedział. I podkreślił, że rosyjska wojna napastnicza jest już teraz strategiczną i geopolityczną porażką Rosji.

Trójkąt Weimarski

Trójstronne spotkania Niemiec, Francji i Polski nazywane są „Trójkątem Weimarskim”. Ten format dyskusji został założony w sierpniu 1991 roku przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych tych państw: Hansa-Dietricha Genschera, Rolanda Dumasa i Krzysztofa Skubiszewskiego w Weimarze w Turyngii.

Początkowo jego głównym celem było zbliżenie Polski i innych państw Europy Wschodniej do Unii Europejskiej i NATO. Emmanuel Macron podkreślił, że obecna sytuacja w Ukrainie wymaga kontynuowania ścisłej współpracy między tymi trzema krajami i wspólnego poszukiwania przez nie odpowiedzi. Przyczyniłoby się to również do zwiększenia jedności i zdecydowania Europy.

