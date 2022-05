Berlin. Obchody zakończenia wojny bez ukraińskich flag?

Podczas zgłoszonych na 8 i 9 maja demonstracjach w Berlinie będą panować surowe obostrzenia. Zabronione będą m.in. mundury i części umundurowania, marsze i pieśni militarne oraz prezentowanie litery „Z” jako wyrazu poparcia dla rosyjskiej wojny napastniczej. W 15 miejscach pamięci i przy pomnikach nie wolno będzie wywieszać ani flag rosyjskich, ani ukraińskich.

Ambasador Ukrainy: „Jesteśmy zszokowani”

Na zakaz dotyczący ukraińskiej flagi zareagował ambasador Ukrainy Andrij Melnyk. „Jesteśmy zszokowani, że berlińska policja zabroniła noszenie 8 i 9 maja flag z kontekstem ukraińskim” – powiedział Melnyk w piątek wieczorem (6.5.2022) sieci redakcji RND. To – jak dodał – „policzek dla Ukrainy i cios w twarz narodu ukraińskiego”.

Na Twitterze zwrócił się do burmistrzyni Berlina, Francizki Giffey, o odwołanie „skandalicznej decyzji”.

Berlin: tylko 15 miejsc

Po reakcji Melnyka administracja Senatu Berlina wyjaśniła, że ukraińskie flagi są w niedzielę i poniedziałek w Berlinie ogólnie dozwolone w miejscach publicznych. Ograniczenia, o których zdecydowała policja, dotyczą 15 wybranych miejsc pamięci i mają umożliwić „godne, pokojowe upamiętnienie” – poinformował w sobotę, 7 maja, departament spraw wewnętrznych Senatu.

W tych miejscach pamięci „nie wolno używać żadnych flag ani symboli wojskowych”. Zwolnieni są weterani II wojny światowej oraz ambasadorowie i ich delegacje. Jak zaznaczono, berlińska policja zadba również o to, by podczas prorosyjskich wydarzeń „nawet poza miejscami pamięci” nie dochodziło do publicznego popierania wojny napastniczej z Ukrainą.

„Zapobiec wszelkim konfrontacjom”

W Berlinie zgłoszono około 50 imprez związanych z 77. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Szczególnie chronione będą w tym czasie trzy sowieckie pomniki i inne „znaczące obiekty” – poinformowała kilka dni temu berlińska senator spraw wewnętrznych, Iris Spranger.

Zasadniczo – jak podkreśla departament spraw wewnętrznych berlińskiego Senatu – upamiętnienie 8 i 9 maja 1945 roku, wyzwolenia od narodowego socjalizmu, musi być „wyraźnie oddzielone” od sytuacji w maju bieżącego roku. W miejscach pamięci, gdzie spoczywają zarówno żołnierze rosyjscy, jak i ukraińscy, należy „zapobiec wszelkim konfrontacjom”.

W niedzielę i poniedziałek nad bezpieczeństwem podczas demonstracji w stolicy Niemiec ma czuwać około 3400 funkcjonariuszy.

8 maja 1945 Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. W Rosji z kolei tradycyjnie obchodzi się „Dzień Zwycięstwa” 9 maja.

